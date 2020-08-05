木椅猛砸鄰居家偷300元！苗栗男「大門留血跡」喊：我在路旁甩手…下場出爐

▲苗栗一名男子擅闖鄰居家偷300元得蹲牢7月。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者陳羿妏／苗栗報導

苗栗一名陳姓男子去年3月間中午擅闖鄰居家行竊，得手現金300元，不過他在作案過程留下血跡，事後經警方比對，確認為陳男DNA，因而成破案關鍵。對此，苗栗地院審理後，依毀越門扇侵入住宅竊盜罪，判陳男有期徒刑7月，全案仍可上訴。

判決指出，案發當時陳男先透過木板傾斜架躍過圍牆，再以小型木椅砸毀大門玻璃闖入，偷走鄰居零錢筒內的300元現金，旋即離開現場。鄰居返家後，發現遭闖空門，趕緊報警處理，而警方於現場採證時，在大門旁看到一處血跡，檢驗比對後，確認是陳男犯案。

不過，陳男否認偷竊犯行，辯稱2017年間因車禍受傷，他手腳行動不便，且住宅圍牆很高，根本沒辦法攀越，至於血跡一事，他表示，當天有去一處工地做臨時工，手不慎弄傷，且傷口很深，當時曾在路旁甩手，血才會潑至大門。

法官勘驗陳男手部照片，認為陳男手部傷勢輕微，案發後已無出血情形，難以想像陳男會在圍牆外甩手，把血潑濺至相距數公尺遠的住宅大門上，顯然違背常理，再加上案發當時距離車禍案已歷時1年5個月，陳男應有一定程度的恢復，因此不採信陳男說詞。

對此，苗栗地院認為，陳男恣意毀越門扇牆垣，還侵入他人住處竊取財物，明顯欠缺尊重他人財產權的觀念，審酌他目前尚未與鄰居達成和解，依毀越門扇侵入住宅竊盜罪，將陳男判刑7月，全案仍可上訴。

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