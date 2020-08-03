快訊／遭無照少年高速撞飛！21歲警「腦幹衰竭」…家屬擬拔管器捐遺愛人間

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

新北市樹林派出所21歲楊姓員警2日凌晨0時前往三多地區支援轄區打架糾紛，途中卻遭17歲無照張姓少年高速側撞，當場重摔昏迷，現仍命危搶救中。由於楊員腦部積水，無法動刀，昏迷指數只有3，醫師指出，就算真的救活，也有很大的機率會變成植物人。然而，稍早楊員經主治醫師判定有腦幹衰竭的情形，其雙親不忍愛子受苦，決定預計明天拔管，並器捐遺愛人間。

▲楊員遭無照少年撞擊瞬間（紅圈處）。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，楊員是警專36期畢業，自小富有正義感，還苦練健身立志要當警察，也順利從警專畢業，分發到新北市樹林警分局樹林派出所服務僅10個月；怎料，昨2日凌晨0時他擔服備勤，與2名同仁共3人分騎警用機車，沿路鳴笛開警示燈，準備前往支援打架糾紛，卻在行經大安路、俊英街口時，遭17歲張姓少年自側邊超速撞上，整個人當場噴飛重摔落地，救護人員抵達現場時，楊員已完全失去意識，趕緊將其送往醫院搶救。

▲楊員具有正義感，也喜歡小動物 。（圖／翻攝自當事人臉書）

楊員雙親得知心愛的兒子遭撞，忍不住在醫院痛哭失聲，激動哭喊「他才21歲、21歲耶！還這麼年輕」。楊員長大後，如願當上警察，只是才服務10個月，卻在執勤途中遭無照少年高速猛撞；院方評估，即便救活楊員，恐怕有很大機率成植物人。稍早，楊員的主治醫師判定其有腦幹衰竭情形，且初步測試已無腦幹功能，而楊員雙親也不忍愛子繼續受苦，決定預計明天拔管，並捐贈器官。

▼楊員父親昨日在醫院緊握廟裡求來的護身符，不斷祈求神蹟出現。（圖／記者陳以昇翻攝）

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