倒車撞倒機車！新竹女竟回眸一笑…甩髮離去　騎士氣炸：根本肇事逃逸

記者陳羿妏／綜合報導

新竹縣竹北市中正東路1日晚間6時許發生一起小客車碰撞機車事件！一名女子停車時，並未注意後方有機車，在倒退的過程，直接將機車撞倒，然而她當下離開，竟回頭留下一抹微笑，便甩髮離去。對此，男騎士見心愛的機車被弄倒，對方也未留聯絡方式，痛批根本是肇事逃逸。

▲新竹一名女子停車倒退時，不慎撞倒機車，但她下車裝沒事，回頭笑了一下就離開，令受害騎士相當傻眼。（圖／翻攝《新竹爆料公社》，下同）

男子將影片PO在臉書社團《新竹爆料公社》，從監視器畫面可以看到，一台白色自小客車打算停靠於白線上，緩慢倒退嚕的過程，「碰」的一聲，紅色機車當場倒地，而女子下車後，一臉輕鬆、事不關己的姿態，看了5、6眼，回眸一笑，還沒把車牽起，女子便瀟灑離去，而機車一個重摔落地，也導致煞車手把斷裂。

男子於PO文數小時後更新貼文表示，今2日已報警處理，目前警方也找到該名女子，雙方有討論到維修材料費一事。不過，網友看完影片，紛紛留言大罵，「傻眼」、「真的沒水準」、「怎能這樣」、「位子這麼大也可以撞到」、「好像一副看笑話的樣子走掉」，也有網友表示「還好有監視器照到」、「真的很誇張，被害車主只有要維修費真的是太便宜對方了」。



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