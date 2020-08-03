見醫師與心愛女友太親密！知名本土劇男星爆氣出拳...害他慘成「熊貓眼」

▲安定亞是本土劇熟面孔。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

知名本土劇男星安定亞（本名李建輝）去年10月26日與錢姓女友、郭姓醫生以及一群友人到KTV唱歌，孰料，安定亞見郭男與女友過於親密，心生不滿下，竟動手毆打，害郭男左眼慘成「熊貓眼」。事後檢方依法起訴安定亞，而審理期間雙方達成和解，郭男決定撤告，台北地院最終判公訴不受理。

判決指出，案發當時，安定亞與錢女、郭男等友人唱歌喝酒，然而歡唱同時，他見錢女與郭男互動實在太親密，內心怒火開始燃燒，便決定走出包廂冷靜，而錢女見狀立刻追出去，怎料，郭男竟也跟著跑出包廂，還試圖叫錢女回到包廂，安定亞全程目擊郭男行徑後，難掩怒氣，直接出拳毆打郭男左眼，造成郭男左眼框有開放性的傷口。事後，郭男持驗傷單報警提告。

對此，檢方調查完畢後，依傷害罪嫌將安定亞起訴，而法院審理全案期間，安定亞與郭男達成和解，郭男具狀撤回告訴，最終台北法院諭知不受理此判決。

安定亞曾演出《意難忘》、《娘家》、《金家好媳婦》等多部本土劇而成為家喻戶曉的男星，去年更回到老家高雄，代表台灣維新黨參選2020年高雄市第六選區立委，但最後沒有選上；而安定亞自2013年起，其實有多次打人前科，像是與秦楊鬥毆、在火鍋店與鄰桌客人打架、踢KTV服務生的屁股等事件，躍上社會新聞版面，結果去年選舉前，他又因為女友與醫生過於親密的互動，難忍怒火再次動粗。

▼安定亞（本名李建輝）去年參選高雄市立委。



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