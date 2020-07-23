「有無形聲音指示」台中男到宮廟燒香　偷走虎爺神像+神符

記者李忠憲／台中報導

有思覺失調症的黃姓男子到太平某宮廟參拜，竟燒一束香坐在地上亂噴東西，接著在香爐插香後，拿走神桌上的虎爺神像及神符，被逮時辯稱「有無形聲音指示」。警方認為偷竊事實明確，仍依竊盜罪嫌將他送辦。

▲男子到太平一間宮廟，將神符直接掛在脖子上偷竊，辯稱是無形聲音指示。（圖／里長提供）

昨日下午2點左右，太平區中山里里長閻泰利向警方報案稱，有一名男子跑到他經營的宮廟內，偷走神像和神符。警方不敢大意，立刻到場調閱監視器，果然有一名男子先坐在神桌旁邊，一手拿著點燃的一束香，另一手拿著廟裡放置的3瓶噴灌，朝旁邊先後噴灑，行徑怪異。

▲遭竊的小宮廟與一般民宅無異 。（圖／取自GOOGLE MAP）

▲男子隨手拿起神桌上的虎爺神像，放入褲袋。（圖／里長提供）

男子接著起身將香插在香爐上，還點了環香，接著拿起神桌上的一尊手掌大，市價上萬元的虎爺神像，直接放入褲袋，又將神符掛在自己脖子上，接著就快速離開。閻里長發現後，立刻外出找尋，果然在附近找到該名男子，立刻報警。警方查出小偷是40歲的黃姓男子，並起出他身上的神像及神符，隨即將他帶回派出所。

黃男辯稱，他平日有到宮廟參拜習慣，當時參拜時有聽到無形指示叫他取走神尊及符飾，才在參拜後拿走神尊跟神符。

警方查出，黃男本身患有思覺失調症，與親戚同住，事後物品雖已歸還，但竊盜是事實，警詢後仍依法送辦。

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