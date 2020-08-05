400元台積電太貴改買20元聯電　專家曝原因勸：能買第一就別買第二

記者黃翊婷／綜合報導

有股票版護國神山之稱的台積電（2330），昨日（4日）以 425.5元作收、上漲2.28％。但對資金有限的投資客來說，究竟要花超過40萬元買本土第一的台積電，還是買股價20餘元排行第二的聯電，金玉峰投顧總經理周銘聰用一句話點破，「如果能買第一名就別買第二名」。

▲台積電股價飆高，讓投資客很猶豫到底該不該下手。（圖／實習記者方敬攝）

晶圓供應鏈大風吹！市場4日傳出台積電將吞下高通「5G數據晶片」的訂單，可能是在準備接收蘋果iPhone需求。此外，台股4日開高走高，終場收在12709點，上漲1.57％，台積電則以 425.5元作收、上漲2.28％。彭博分析師認為，台積電由於產能滿載，未來2年成長速度將放緩。

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那麼，對於資金有限的投資客來說，究竟要買股價突破400元的台積電，還是買本土第二強、股價20餘元的聯電，實在讓他們傷透腦筋，畢竟台積電股價過高，一張股票就要超過40萬元，並非每個人都負擔得起。

▲台積電將在美國設置高達120億美元的製造工廠。（圖／記者徐斌慎攝）

金玉峰投顧總經理周銘聰向《中國時報》表示，「如果能買第一名就別買第二名」，畢竟台積電股價飆破400元是反映實質獲利成長，本益比還是在合理範圍內，況且外資已經開始佈下00632R台灣50反1達319萬張，而聯電在近10天內漲了將近五成，還要考慮到央行台幣阻升天險29.4元，也就是說，這就是台積電以及聯電的罩門，如果現在漲多，等同於是最大利空。

據了解，台積電在今年宣布，準備於美國亞利桑那州建設一個價值120億美元的製造工廠，預期2024年將能夠生產5奈米芯片。但在美中關係緊張的局勢下，台積電幫助美國增強芯片製造能力，可能會使中國不高興，而台積電在中國的製造工廠投資數十億美元，如果北京當局打算進行報復，將使市場陷入動盪。