色情按摩館2度遭檢舉！警「複製貼上」聲請搜索被抓包　緩刑代價出爐

▲彰化北斗分局鄭姓員警將聲請搜索的資料「複製貼上」，被依偽造文書罪判刑。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／彰化報導

彰化某舒壓會館遭民眾檢舉，有假結婚真賣淫情形，警方到場蒐證後，向地檢署聲請搜索票獲准，怎料，該舒壓會館隔年又遭檢舉，受理此案的鄭姓員警便將先前的資料「複製貼上」，向檢方聲請搜索。雖然案件最終順利破獲，但檢方審理時發現警方2次聲請搜索資料雷同，遂將鄭警依偽造文書罪提起公訴，近日判決出爐。

彰化有民眾2016年12月8日向北斗分局檢舉，中山路上某舒壓會館有「假結婚真賣淫」情形。警方受理後，認為該處有從事色情交易行為，遂介入調查，再經分局內部逐級呈核後，2017年2月13日向法院聲請對該舒壓會館執行搜索獲准，隔日鄭警與同局警員一起前往搜索，但卻查無結果。

2017年8月15日及12月21日，民眾又再次報案，指出該店內部有經營色情交易。鄭警受理後因對案件相當熟悉，竟竄改過去偵查報告內的探查時間及部分內容，重包後還附上與年初申請搜索票時幾乎相同的蒐證照片，向檢方再次報請搜索獲准。2018年1月，鄭警與同仁再次前往搜索，當場查扣出性交易相關證據，將業者移送後提起公訴。

檢方事後發現偵查內容與警方蒐證結果不符，經調閱聲搜卷才察覺有異，由於2份資料裡面的內容幾乎雷同，完全沒有更新跡象，檢察官認為鄭警只是把內容「複製貼上」重包，因此將他提起公訴。彰化地院近日判決出爐，他被依偽造文書罪處1年有期徒刑，緩刑2年，並須支付公庫7萬5千元。

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