老公調情妹仔：好想被妳睡…她一見崩潰求離婚！　渣夫扯：酒店文化語言

記者徐愷昕／台北報導

護理師香香（化名）2011年結婚，老公阿漢（化名）婚後第3年出軌，與女同事產生情愫。香香原本選擇原諒，未料，阿漢2018年外派至大陸工作期間，又與酒店女曖昧，還傳送給對方「好想被妳睡」、「要不是睏了，肯定把妳上了」等煽情內容。香香知情後憤而提出離婚之訴。近日法院判決出爐。

▲男子阿漢（化名）明明已為人夫，卻與公司女同事曖昧，遭妻子抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

在某公司擔任銷售副理的男子阿漢，2011年與護理師香香結婚，並育有1子1女。2人原生活美滿，怎料阿漢2014年間卻出軌，與公司女同事發生多次性行為，香香知情當下雖有離婚念頭，但考量兒女都還年幼，且先生也頻頻道歉，最終選擇原諒並勉強維持婚姻。

2018年11至2019年1月間，阿漢被外派至大陸工作期間再次出軌，被妻發現傳訊給酒店妹，「剛剛好想被妳睡」、「昨天要不是睏了 ，肯定把妳上了」、「換我跟妳收費了……以後妳想睡也睡不到」等帶有性暗示的言語。

香香在二度打擊下心意已決，向法院訴請離婚。法庭上她主張，先生2014年外遇被抓包後仍不避嫌，持續幫女同事買早餐及接送上班、送禮物給女同事，當時不管她怎麼勸說、警告都沒用，而現在老公又趁外派期間與酒店女曖昧，互傳暗示性行為的對話，種種行徑都已讓她心寒。

高院審理時阿漢稱，他2014年外遇後就不敢再犯，2018年因應酬結識酒店小姐，但2人間傳送的露骨訊息，都只是酒店文化言語輕浮的應對方式，強調自己從未與對方發生過肉體關係，且現在已深切反省，能了解妻子內心的壓力及痛苦，希望2人能繼續共同經營家庭。

法官認為阿漢一犯再犯，就算沒有證據證實他有與酒店女發生關係，但光這些暗示性行為的對話，已明顯違反婚姻忠誠的義務。考量香香2019年3月時回娘家居住，2人已分居一陣子，審結判准離婚，且阿漢每月須支付兒女各1萬1千元扶養費。

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