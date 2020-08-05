疑女友劈腿...中國朝鮮族49歲男慘殺「分屍裝袋」！棄河濱屍塊被發現

▲來自中國的朝鮮族男子柳東秀，在南韓殺害、分屍前認同居女友。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓上個月25日發生一起殘忍血腥的棄屍案！來自中國的49歲朝鮮族男子柳東秀（유동수，音譯），疑似懷疑同為朝鮮族出身的42歲同居女友外遇，憤而在住處將其殺害、分屍，並將屍體棄置於離住處2公里遠的自行車道木橋下。警方決定今（5）日對外界公開兇嫌的姓名、長相。

綜合韓媒《東亞日報》、《中央日報》，京畿龍仁東部警察署5日決定對外公開柳東秀長相，並將之以殺人、毀損屍體、棄屍等罪嫌引渡給水原地方檢察廳。只見頂上無毛的他睜著一雙惡狠狠的大眼，穿著黑色外套與短褲、拖鞋，站在媒體攝影機前，根據警方等法律專業人士討論結果，不得戴上口罩與帽子。

針對媒體連珠炮提問，柳東秀否認犯下罪刑，還說要向檢方解釋自己的清白。

▼殘忍殺害前認同居女友的朝鮮族男性柳東秀



據悉，柳東秀疑似懷疑同是朝鮮族出身的前同居女友外遇，在京畿道龍仁市處仁區的住處將之殘忍殺害後分屍，並將屍體打包分別棄置於離家2公里遠的京安川河濱自行車道木橋下。

該女性遭殘忍殺害後，其職場同事7月26日旋即向警方報案，「她沒來上班、也沒辦法取得聯繫」；警方獲報後隨即調閱該女的手機通話紀錄、信用卡等金融交易紀錄，卻未發現任何一筆記錄，合理懷疑早被殺害，於是將案情焦點從單純失蹤案轉為兇殺案。

警方調閱柳東秀住處附近監視器發現，其疑似正試圖丟棄遭汙染的棉被，合理懷疑棉被上沾有被害人血跡。7月29日，警方在京安川河濱自行車道木橋下尋獲被害女性某部分屍塊，展開地毯式搜索後，才終於漸拼湊出該女性屍體全貌。

柳冬秀被逮後，仍不斷向警方否認犯案。

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