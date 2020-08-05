暑假接1500元「大尺度外拍」！高中女和閨蜜見衣服傻眼　被拍200張照嚇壞

▲16歲的小花是名Coser，平時熱愛Cosplay。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

學生放暑假，不少人會打工賺錢，但也要當心！一名女高中生小花（化名）接外拍工作，只拿到1500元酬勞，卻被拍下包括露點等200多張不雅照，過程中還被林姓攝影師摸胸、摸屁股。她深怕照片外流到色情網站，身體全被看光光，在家長的陪同下嚇得報警。

《自由時報》報導，16歲的小花是名Coser，平時熱愛Cosplay，6月在臉書PO出想接外拍的訊息。結果林姓攝影師看到後，詢問是否願意拍攝酬勞較好的「大尺度照片」，也獲得對方同意，雙方約好拍攝時間。

小花也找了另一名熱愛Cosplay的閨蜜一起外拍，但兩人當天到場發覺不太好，因此向林男表達想拍「一般尺度」，卻不被對方理睬，兩人只好硬著頭皮拍下去；沒想到拿到攝影師準備的服裝更傻眼，因布料極少甚至有「開洞」，穿上去直接露點。

▼小花暑假想打工賺錢，未料竟被拍下200多張不雅照。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

小花指控，她和好友還被林男要求脫下內衣褲，甚至在過程中，還遭對方「喬姿勢」摸身體。兩人拍攝結束各拿到1500元，但小花不安詢問，這些照片不會流到色情網站吧，結果對方也不回答。

由於林男本來有開Google雲端權限，讓小花和朋友能瀏覽成品，後來竟封鎖兩人，讓小花驚覺不對勁立刻報警。林到案後否認摸兩女的身體，且供稱這場外拍雙方都同意，但訊後仍被警方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》送辦，全案進一步偵辦中。