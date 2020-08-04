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施琅後裔事業有成回饋台南將軍子弟　施明豪董事長捐贈獎學金

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▲台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪董事長，透過立委賴惠員媒介，捐贈共40萬獎學金給台南市將軍國小與漚汪國小，鼓勵學童努力向學。（圖／記者林悅翻攝） 

 ▲台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪董事長，透過立委賴惠員媒介，捐贈共40萬獎學金給台南市將軍國小與漚汪國小，鼓勵學童努力向學。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪董事長，透過立委賴惠員媒介，捐贈共40萬獎學金給台南將軍國小與漚汪國小，鼓勵學童努力向學，4日上午11時30分，在將軍區的臨濮堂施琅將軍紀念館舉辦捐贈活動，另外致贈將軍金興宮20萬廟務基金，感謝將軍金興宮一直守護地方，照看將軍地區的長輩孩童。

施明豪董事長是前監察委員施鐘响的兒子，也是清朝名將施琅的後裔，為上市櫃公司協會創始人。秉持回饋社會及投資教育栽培後進的精神，回鄉捐贈「施鐘响先生林美智女士」獎學金，贈與將軍國小及漚汪國小各20萬元獎學金，希望鼓勵學子們勤勉學習、努力向上，成為驕傲的將軍子弟。

施明豪董事長自小受到父親的薰陶，平時為人熱心、關注公益。2016年的南台灣大地震時，台灣上市櫃公司協會會員們募集近5千萬元善款，協助受災戶重建家園，行善不落人後。

賴惠員指出，孩子是我們的未來，教育的好壞影響孩子未來的發展。她進一步指出，人口外移、老化及少子化問題嚴重導致溪北教育經費被忽略，影響學校辦學及學生的受教品質。為此在立法院時常質詢教育部偏鄉教育議題，今年成功為80多間學校爭取視聽教室、午餐廚房及遊戲場設備更新，為孩子打造更好的教學環境。

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