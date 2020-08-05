台北女警攔查「緊抓車門」重摔翻360度全身傷　他光華商場前加速逃原因曝

▲女警要駕駛出示證件，沒想下一秒駕駛踩油門。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市一名女警見一輛黑色轎車違規左轉，立刻將葉姓駕駛攔下來，未料對方竟加速離開，導致她慘摔翻滾360度受傷。事後一查，原來駕駛是名通緝犯，逃亡將近4年，而他會開車撞警的理由，竟是說怕年邁母親沒人照顧。

事發於下午5時多，根據行車記錄器畫面，女警在光華商場前的市民大道攔下駕駛，她站在駕駛座外，要對方出示證件，沒想到竟見到駕駛踩油門、方向盤往左轉，她緊抓車門想攔下對方卻被拉著走，跌倒在地上滾了一圈，看著駕駛加速逃逸。其他民眾見狀立刻上前關心女警。

▲▼女警緊抓車門，重摔翻滾360度。（圖／東森新聞）

▼女警重摔倒地。（圖／東森新聞）

當下支援警力一到，立刻將女警緊急送醫，她包括左側肩膀、雙手、右側髖部都出現挫傷，幸好沒有生命危險。警方事後以車追人，一查車主是名47歲的葉姓通緝犯，不到一天之內就鎖定逮到人。

據了解，葉嫌本身是侵占罪通緝4年、過失傷害通緝3年，他第一時間供稱，要照顧年邁中風的母親才會選擇逃跑，事後也被依相關罪嫌起訴。

▼女警全身傷，所幸沒有生命危險。（圖／東森新聞）

▼葉嫌供稱，要照顧年邁母親才會逃。（圖／東森新聞）