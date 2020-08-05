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擔心疫情長期衝擊新成長產業　首爾9月提供公辦空間「半價租金」一年

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▲首爾市政府補貼新創產業公共辦公空間租金減半▼ 。（圖／翻攝首爾市政府官網）

▲因應新冠肺炎疫情衝擊，首爾為新創產業提供為期一年的「半價租金」補助。（圖／翻攝首爾市官網，下同）

記者蔡文鈴／綜合報導

因應新冠肺炎的後疫情衝擊，行政院日前拍板追加特別預算2100億「紓困3.0」，其中對各產業紓困補助編列1306億元。對於國民黨批評亂花錢，行政院長蘇貞昌也曾以歐美編列預算遠超過台灣予以回擊。

事實上，環顧台灣周遭鄰近國家的補助與振興方案也可以發現，南韓首爾市政府最新提出了針對新創產業的補助，其中，創業者公共辦公空間的租金可以補助50%，為期一年。另外，政府也提供或100萬韓元的「居住券」補助。

在因應新型冠肺炎疫情影響產業的對策上，首爾市政府之所以會提供上述補助方案，是因為看到首爾市將為因新型冠狀病毒肺炎疫情長期化而陷入困境的新成長產業創業者，提供居住支援，而這些補助也已經從七月開始接受報名。

根據首爾市政府在官網發布的訊息，首爾市選拔Commontown作為提供給創業者的共享住宅，將從2020年9月起的1年內（2020年9月1日～2021年8月31日），在驛三洞、梨泰院洞、厚岩洞3處確保60間房，並支援50%的租金。臥室可單獨使用，但廚房、客廳、洗衣間等均為共用設施。

驛三洞、梨泰院洞、厚岩洞的3處共享住宅建築內均有寢室與24小時皆可使用的公共辦公空間，創業者可在此隨時工作。還可在免費休息室內與住在同一共享住宅的員工進行討論或召開工作會議。

▲▼首爾市政府因新冠肺炎疫情衝擊產業，為新創產業提供為期一年的「半價租金」補助。（圖／首爾市政府提供）

另外，在提供現居住地月租金之50%的「居住券」方案，合格的申請者最多可享受每月1百萬韓元、1年1千2百萬韓元的補貼。

首爾市政府表示，新創產業者需透過首爾市當地的房仲業者申請補助，創業者提交的合約後，房仲每月對實際居住事實和租金繳納情況進行一次確認。此外，針對想要搬家的創業者，還可提供符合其需求的居住地物色、租賃合約簽訂支援服務等，但仲介手續費須自行負擔。

在申請資格部分，不論是入住共享住宅1年，還是居住券補助，每間新創產業僅限1人代表申請；但創業未滿3年的初創公司代表及員工以團隊為單位申請入住共享住宅時，最多可支援至4人，同時也可優先列為補助對象。

至於可申請之技術創業業種，則包括製造業、資訊通信業、專業科學與技術服務業、商務設施管理、商務支援與租賃服務業、教育服務業、保健與社會福利服務業、藝術、體育與休閒相關服務業。

▲▼首爾市政府因新冠肺炎疫情衝擊產業，為新創產業提供為期一年的「半價租金」補助。（圖／首爾市政府提供）

▲▼首爾市政府因新冠肺炎疫情衝擊產業，為新創產業提供為期一年的「半價租金」補助。（圖／首爾市政府提供）

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