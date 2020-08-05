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北捷店家租金減半8月底喊卡　首爾地鐵寧可少收201億也要避免商店街倒閉

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▲▼南韓首爾地鐵商業街。（圖／翻攝自首爾市政府網頁）

▲南韓首爾地鐵商業街因疫情，觀光客大幅減少，生意備受衝擊。（圖／翻攝自首爾市政府網頁）

政治中心／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，各國觀光旅遊業遭嚴重衝擊，連帶地使不少商家業者面臨經營困境。以交通運輸量大受影響的捷運為例，台北市政府過去祭出短期紓困措施，幫助公有地下街商家減租，而鄰近國家南韓首爾市政府也有幫助商業街租金減免50％計畫，盼為承租者提供實質的協助，避免退租或倒閉潮爆發。

根據首爾市政府表示，兩個月前，也就是今年六月，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）擴散導致傳染病危機警報升為「嚴重」階段已達100天，當時韓國國內確診人數超過1萬1千人，全世界確診人數超過600萬人，已發展成為全球性流行病。

首爾市政府說，那時候雖然每日使用人數平均達730萬人次的地鐵尚未出現感染案例，但首爾交通公社為防止疫情擴散仍做出極大的努力，包括全面防疫消毒與災難對策。

首爾市政府也強調，地鐵載運量隨著新型冠狀病毒肺炎的疫情發展不斷變動，為防止新型冠狀病毒肺炎疫情在地鐵內擴散，交通公社與首爾市也攜手實施「人潮擁擠時未配戴口罩者不得搭乘地鐵」的方針。

除了積極防疫迄今不敢鬆懈外，首爾市政府也表示，由於新型冠狀病毒肺炎疫情長期化，許多地鐵商業街承租者面臨困境，因此提出了6個月商業街租金減免50%的援助計畫，以幫助因消費低迷陷入困境的小型企業及個體工商業者，希望避免退租或倒閉潮發生。

根據首爾交通公社分析，啟動租金減免50％的計畫後有3196間店家受惠，6個月合計可減免約201億韓元的租金支出（月平均33.5億韓元），可望能為承租者提供實質的協助。

▲首爾市政府補貼因疫情受到影響的商店街店家租金，同時持續進行地鐵防疫工作▼ 。（圖／翻攝首爾市政府官網）▲首爾市政府補貼因疫情受到影響的商店街店家租金，同時持續進行地鐵防疫工作▼ 。（圖／翻攝首爾市政府官網）

相較於首爾地鐵與商店街因應措施，事實上，台北市政府也做了不少努力，先前在2月28日就已經宣布，為因應疫情，市場處經管之公有市／商場、攤商、攤販、地下街店家、捷運站店鋪及出租廣告物業者，將原公告3月至5月租金減收20％，加碼改成可以減收50％。

為了以減輕業者營運成本，度過疫情難關，北市府在5月又宣布紓困措施延展延至8月，但據了解，台北捷運站體的商店家租金減半的紓困措施，在8月底期限到期後，捷運公司目前並沒有繼續延長的規劃。

換言之，8月底紓困措施期限屆滿後，台北市地下街的店家、北捷店鋪與出租廣告物等業者將面臨租金調回原價的現實，對照首爾市政府擔心疫情長期化與目前國內開始出現第二波疫情可能爆發的聲音，靠運量帶來消費台北業者能否吃得消，後續仍有待觀察。

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