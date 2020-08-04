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出版界最高榮譽！第44屆金鼎獎名單出爐　城邦董事長何飛鵬獲「特別貢獻獎」

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▲▼出版界最高榮譽！第44屆金鼎獎名單出爐　城邦董事長何飛鵬獲「特別貢獻獎」（圖／何飛鵬提供）

▲出版界最高榮譽！第44屆金鼎獎名單出爐，城邦董事長何飛鵬獲「特別貢獻獎」。（圖／何飛鵬提供）

記者林育綾／台北報導

出版界的最高榮譽！文化部今（4）日公布第44屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主，此屆共有1300多件作品報名，角逐包括「雜誌類」、「圖書類」、「數位出版類」及「政府出版品類」4大類組，共20個獎項，最後有28件作品脫穎而出，另有41件作品獲優良出版品推薦。而今年的「特別貢獻獎」，經全體評審委員共同評選，由城邦出版集團董事長何飛鵬獲得。

評審委員認為，何飛鵬先生是走在時代尖端的成功出版人，務實地掌握出版作為文化產業的性質與功能，力求創造利潤與文化理想之間的平衡。最重要的是，他具有寬闊視野、前瞻性眼光，從共同創辦《商業周刊》、《電腦家庭》、《數位時代》、成立「城邦出版集團」，直到今天仍在為台灣數位出版而努力。

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評審更提到，何飛鵬不只耕耘自己的產業，也投身台灣整體出版環境的改善，協助同業一起成長，此外他樂於分享，以「自慢」為名的十本經驗談，可以看出他如何自我修練，如何熱切盼望整個社會能向上、向善發展。
 
在圖書類各類型得獎作品中，文學圖書獎《天亮之前的戀愛：日治台灣小說風景》理性和感性交融，深入文本、出之以具獨創性的清新文體，跨越世代，呼喚歷史；《雲山》將場景設定在面對小山的都會大樓，書中人物的日常、平凡、瑣細，如同浮世中的你我；《名畫紀行：回到1929的公會堂》是跨越時空的藝術壯行之報導寫作，文字簡潔，報導深刻；《鬼地方》以本地為背景、他鄉為對照，以作者虛構的鬼門開與荒誕離奇的歲月，反映出漂泊者去∕就家鄉的痛楚。

非文學圖書獎作品題材風格多元，兼具思辨深度與可讀性，得獎作品包括《風土經濟學：地方創生的21堂風土設計課》、《舌尖上的東協─東南亞美食與蔬果植物誌：既熟悉又陌生，那些悄然融入台灣土地的南洋植物與料理》、《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）》、《小島捕魚：台灣水邊的日常風景》，有作者長年研究心血之總體呈現，也有年輕團隊展現企圖心與創意的嘗試；有些展現對弱勢議題的關注，有些則是專業領域的深度探索。

評審除了肯定這些作品知識縱深與多元視野，也期待未來看到更多本土寫作類型版圖的拓展。兒童及少年圖書獎方面，評審委員考量專業技法的優異表現與原創性，以及啟發讀者擴展視野的閱讀樂趣，評選得獎作品《怪咖動物偵探：城市野住客事件簿》、《江湖，還有人嗎？》、《小輓：阿尼默漫畫集》及《但願有一天你會懂》，並期許兒少圖書的出版能更拓展格局，取材更多元，兼顧意義、美感與趣味。
 
圖書編輯獎得主龍傑娣，作品《尋找湯姆生：1871台灣文化遺產大發現》，評審委員嘉許得獎者運用大量而精細的文字與照片，所有的元素靈活搭配，讓歷史再現，也讓作者的苦心孤詣落實字裡行間。圖書插畫獎得獎者蔡曜宇，作品《從前從前-噶瑪蘭公主與龜將軍》在藝術美感與創意，圖書插畫的詮釋、傳達與溝通能力及文圖關係等面向獲得肯定，委員並期待未來有更多作品參賽，呈現台灣插畫家的精彩與豐富。
 
雜誌類獎項方面，評審委員表示當今紙本雜誌面對網路洪流崛起的壓力，仍不忘初衷，不吝展現特色，屢創佳績。《Fountain新活水》蟬聯人文藝術類獎，每期主題綰繫台灣重要議題，創造了紙媒深度、廣度與高度的三維閱讀空間。

此外，財經時事類《天下雜誌》、兒童及少年類《科學少年》、生活類《Ānkě安可人生》受青睞勝出，皆是長期戮力經營自我風格的雜誌，備受肯定。主編獎《貢丸湯》屬新竹區域雜誌，踏實親民，為地方人群創造連結、力量、自信；設計獎《本事》不以雜誌既定版型為限制，而以每期主題為設計主軸，融入編輯與文字而成為一體，適切呈現視覺閱讀與當代性的緊密關係。

而《商業週刊》專題報導〈碎鏈時代〉，追蹤iPhone 移出中國後，全球供應鏈的生產邏輯變化，思考觀點深入。張雍的專欄寫作〈創意現場〉不刻意傳遞知識，自然流露生命氣息，讓人領略澹泊與堅毅可以同時存在。劉子正的攝影獎〈人樹之間系列〉以不同面向的照片，探討台灣居住環境與林木之間的依存關係，令人印象深刻。
 
數位出版類委員表示，參賽作品展現數位科技更為靈活與多元的運用，以及透過數位科技使得內容更為吸引人且更有深度的表現，數位內容獎《無聲的滅絕：新疆「再教育營」實錄》以獨特的視角處理國際新聞議題，並且在取材不易的情況下突破困難，呈現事件的原貌；透過數位技術運用，清晰呈現專題的深度與廣度。

數位創新獎《親子天下有聲故事書App》因應目標讀者接收資訊的行為改變，製作有聲故事App，針對技術持續研發、優化使用經驗與產品內容，提供豐富多樣化的分齡故事內容，在親子閱讀市場具有影響力。
 
政府出版品類獎項方面，評審委員表示近幾年的政府出版品越來越有令人驚艷的表現，書籍整體完成度較過往更高，不再拘泥於制式的議題呈現或文史講述；設計益發活潑，內容亦可見巧思，以親近讀者的形式呈現主題，或是與專家學者進行專題合作的作品，都不乏亮眼的成果。

圖書獎《掛號2》充分展現與民眾對話的動機，漫畫與文章交錯的形式恰如其分結合了艱深的內容與易讀性，是一部值得鼓勵的佳作。數位出版獎《「珊瑚很有事」數位繪本》將複雜的海洋生態保護議題，透過繪本故事發展，以創意且有趣的數位互動方式，讓兒童與大眾讀者能輕易了解，深入淺出，值得鼓勵。
 
文化部長李永得表示，本屆參賽內容多元豐富，創作題材由個人生命、社會生活、地方創生到國際議題；有橫向呈現當代文化者，也有縱向剖析歷史脈絡者；有感性描述、理性敘事與報導書寫，體現台灣出版題材選擇的多元、文化積累的深刻及呈現方式的豐富。此屆參賽作品數量較去年增加，顯示創作者與出版人持續透過出版品，將台灣長年積累的知識、情感與文化能量傳遞給讀者，文化部將持續輔導出版業深耕茁壯，推動全民閱讀，並促進文化內容產業間跨業合作，讓台灣的多元出版豐富日常生活，讓文化底蘊以多元方式呈現與傳播。
 
第44屆金鼎獎頒獎典禮訂於9月11日下午2時在台北文創大樓舉行，文化部表示，也將加強得獎作品之推廣，於名單公布後即展開相關推廣活動，屆時歡迎大眾踴躍參與。
 
金鼎獎官網：https://goldentripodawards.moc.gov.tw/

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