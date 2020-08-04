徐永明若遭羈押將速予停權　時力決策委員：靜待司法結果

▲徐永明涉嫌收賄200萬元舉辦公聽會，施壓經濟部官員修法 。（圖／記者游宗樺攝）



記者林銘翰／台北報導

立委集體收賄案震撼台灣社會，時任時代力量立委徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，時代力量紀律委員會日前針對前黨主席徐永明及前副秘書長林鈺傑近日遭檢調調查一案決議，若羈押將速予停權。對此，時代力量決策委員林于凱受訪時表示，一切靜待司法結果；決策委員吳韋達則說，決策會僅能先予以停權處分，需等待檢調公開說明才能進一步了解。

檢調調查，李恆隆涉嫌自民國102年前透過郭克銘等人，行賄蘇震清、廖國棟、陳超明、陳唐山、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

台北地院連續2天召開羈押庭，3日晚間9時訊問完所有被告，諭知4日下午2時30分裁定蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明等8人是否羈押。其中，徐永明遭指曾舉辦公聽會，企圖施壓經濟部而捲入SOGO經營權之爭。

時代力量3日晚間表示，涉嫌收賄一案嚴重影響時代力量聲譽，惟徐永明目前仍在聲押中，紀律委員會將待台灣台北地方法院召開羈押審查庭決定後，儘速做進一步之處理。如法院審理後裁定交保，將請徐永明立即到會說明，進行後續處置；若法院裁定羈押徐永明，紀律委員會將儘速予以停權處分。

▲時代力量立委陳椒華舉辦「訴求無煤期程、簡化小光電申設程序，加速減煤減碳增綠降空污」公聽會。（圖／記者林銘翰攝）



陳椒華4日上午於立法院舉辦「訴求無煤期程、簡化小光電申設程序，加速減煤減碳增綠降空污」公聽會，並邀請南部反空污大聯盟發言人李建誠、台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉、爭好氣聯盟協會理事長鍾明光、時代力量高雄市議員林于凱、時代力量彰化縣議員吳韋達等人與會討論。

林于凱受訪時直言，如果因為徐永明涉賄的案件，而其他事情都不做，公聽會也不要排、座談會也不要開，「那台灣就空轉就好了啊」。他說，每個公共議題都一定有正反兩方與利害關係，好比空污議題的利害關係人就是國營企業、排放大廠，如果做任何事情都要想利害關係，或是引發不當聯想，「事情就不用做了」。

林于凱表示，時代力量黨中央依照決策委員會的決議，如果羈押就直接停權處分，若是交保則會請當事人至決策委員會說明，目前一切靜待司法結果，相信司法調查能將真相釐清。

林于凱也說，這件事情發生之後，對黨內任何派系都是傷害，現在大家應該思考的是，怎麼讓事件在最好狀況下被處理，「派系問題現在不會是影響辦案的關鍵」，真相還是要交給司法證明，若屬實就用過去最嚴厲的標準檢驗，如果沒有則要還當事人公道。

吳韋達則表示，徐永明到底是基於什麼原因被檢調約談調查，目前都還未看到檢調的明確說法，且徐永明仍無法取得聯繫，決策委員會也無從得知其說法，需等待檢調公開說明才能進一步了解。

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