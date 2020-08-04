送小孩學象棋　長輩嫌浪費錢！過來人激推「這才藝」：學了不後悔

▲網友們認為，學鋼琴促進大腦多方作業能力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多家長希望自己的小孩可以多才多藝，除了會讀書之外，還可以培養其他興趣，因此從小就會讓小孩去學習芭蕾、繪畫、珠心算...等。有名網友好奇提問，讓孩子去學才藝，卻被長被嫌浪費錢，「小學生學什麼才藝cp值高？」

原PO在PTT上發文，自己是一名媽媽，花錢讓兒子去學象棋、圍棋，結果被阿公嫌棄浪費錢，不如拿去補習班，補國、英、數來的好，下棋邊玩邊學就好，不需要花錢請別人教，雖然她心裡認為，「老人就是不懂啦」，但讓她好奇，「學才藝難道都是浪費錢嗎，學什麼才藝cp值才高？」

請繼續往下閱讀...

貼文發出後，許多人在底下留言表示，「話術，學會這個感覺不愁吃穿」、「運動，例如軟硬網、乒乓等等，顧眼睛又顧身體」、「興趣才不是用CP值來計算的，是拿來陶冶性情的」、「學才藝最好當作探索志趣用，不要當成技能或賺錢工具」、「跳舞，隨時都能秀的才藝而且還可以順便運動」。

其中多數人認為，學鋼琴CP值最高，「學鋼琴促進大腦多方作業能力，以後也可以打工教鋼琴」、「會鋼琴等於基礎樂理ok，之後學啥樂器都快」、「象棋真的沒必要，鋼琴書法都比較好」、「推鋼琴，我小時候最不後悔學過的東西」、「圍棋跟鋼琴對我影響都很大」。