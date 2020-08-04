不認識新郎新娘！包1800想「混進去」吃喜宴　網：女生都穿小禮服

▲原PO喜歡吃台菜，想花1800道不認識的婚宴現場吃飯。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

許多婚禮宴客都喜歡辦在大飯店，除了場地寬敞精緻，菜色也較豐富有創意，一名網友日前參加好友的婚禮，因為是一個人出席，隨便找了一桌坐下，「那時女生都穿得大方得體，穿著合身小禮服，2小時根本是有吃又有看」，好奇詢問大家「若不認識新郎新娘，有付錢也可以吃喜宴嗎？」

原PO在PTT發文，上星期獨自一人到婚宴飯店，參加好友的婚禮，並包了2600元的紅包，進會場後隨便找了位置便坐下；同桌有6女4男，「女生都吃得較少，害我在那裡大吃特吃，很是高興」，參加婚禮的女生，多半穿著合身小禮服，或是細肩帶的服裝，還會有迷人的香氣，台上還會請歌手來唱歌，「這2小時根本是有吃又有看」。

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原PO在文章中提到，自己喜歡吃台菜，看到有一般餐廳的喜宴場，就想走進去看看，「有些人一人到只包1800元，很想用1800元吃二小時的台菜」，但是他不認識新郎跟新娘，便好奇詢問，「只要有付錢就可以進去吃嗎？」

▲網友提醒，現在位置都有備註名字，可能會因此鬧笑話。（圖／記者姜國輝攝）

貼文一出之後，網友在底下紛紛留言，「可以啊，我包個報紙就去吃了」、「600元就可以吃了不是？反正不認識」、「有看過包600元，還先自備袋子打包的奇葩」、「記得自備小盒子打包啊」、「可以，如果被發現就說跑錯場，然後禮金要回來」。也有人疑問，「1800怎麼不去飯店吃「buffect」，原PO則回，「氣氛沒喜宴好，喜宴的女生都穿小禮服」。

也有網友指出，「現在桌上都直接註明好好，是要怎麼混上桌」、「現在座位都有名字，也會有人帶位，新郎也通常都在門口附近招呼，你的名字不在宴客名單上，應該會鬧笑話」、「除非去坐預備桌，不然現在座位都安排好的」。