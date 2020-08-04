　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不認識新郎新娘！包1800想「混進去」吃喜宴　網：女生都穿小禮服

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲喜帖,喜宴,結婚,新婚。（示意圖／CFP）

▲原PO喜歡吃台菜，想花1800道不認識的婚宴現場吃飯。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

許多婚禮宴客都喜歡辦在大飯店，除了場地寬敞精緻，菜色也較豐富有創意，一名網友日前參加好友的婚禮，因為是一個人出席，隨便找了一桌坐下，「那時女生都穿得大方得體，穿著合身小禮服，2小時根本是有吃又有看」，好奇詢問大家「若不認識新郎新娘，有付錢也可以吃喜宴嗎？」

原PO在PTT發文，上星期獨自一人到婚宴飯店，參加好友的婚禮，並包了2600元的紅包，進會場後隨便找了位置便坐下；同桌有6女4男，「女生都吃得較少，害我在那裡大吃特吃，很是高興」，參加婚禮的女生，多半穿著合身小禮服，或是細肩帶的服裝，還會有迷人的香氣，台上還會請歌手來唱歌，「這2小時根本是有吃又有看」。

請繼續往下閱讀...

原PO在文章中提到，自己喜歡吃台菜，看到有一般餐廳的喜宴場，就想走進去看看，「有些人一人到只包1800元，很想用1800元吃二小時的台菜」，但是他不認識新郎跟新娘，便好奇詢問，「只要有付錢就可以進去吃嗎？」

▲▼典華,婚宴,儀式堂,婚紗,喜宴會館。（圖／記者姜國輝攝）

▲網友提醒，現在位置都有備註名字，可能會因此鬧笑話。（圖／記者姜國輝攝）

貼文一出之後，網友在底下紛紛留言，「可以啊，我包個報紙就去吃了」、「600元就可以吃了不是？反正不認識」、「有看過包600元，還先自備袋子打包的奇葩」、「記得自備小盒子打包啊」、「可以，如果被發現就說跑錯場，然後禮金要回來」。也有人疑問，「1800怎麼不去飯店吃「buffect」，原PO則回，「氣氛沒喜宴好，喜宴的女生都穿小禮服」。

也有網友指出，「現在桌上都直接註明好好，是要怎麼混上桌」、「現在座位都有名字，也會有人帶位，新郎也通常都在門口附近招呼，你的名字不在宴客名單上，應該會鬧笑話」、「除非去坐預備桌，不然現在座位都安排好的」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
羅霈穎25坪豪華套房「根本精品專櫃」！只買1房1廳原因曝
羅霈穎「出道嫩照」曝光！　周遊保存40年不捨丟
首公開千萬發票寶藏地圖　大安區這條路中獎次數最多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傻傻等待沒結果！專家曝「女生4暗示」＝不喜歡你...別再自作多情

吃壽司忽飄來濃郁「黃金味」！她轉頭一看臉垮了　網全傻眼：沒水準

洗腎患者有福了！「含鉀量少一半」全台唯一低鉀番茄即將上市

不認識新郎新娘！包1800想「混進去」吃喜宴　網：女生都穿小禮服

比笑傲飛鷹還可怕！全台「最恐怖遊樂設施」　網：玩到懷疑人生

「瓦斯防爆器」開價7990元！鄉親狂被洗腦...消防局急喊母湯

男性催產素濃度可跟女性一樣高！台灣8成爸爸沒請過育嬰假原因曝光

糊塗爸弄丟9000元墳墓尾款！房東「暖心1舉動」惹哭網：先處理孩子的事

父親節前天氣最穩定！下波「變天時刻」出爐　一張圖看一周雨區

禮服肩帶「只縫兩針」全脫落！親友左右黏緊...護尷尬新娘　伴娘服更悲劇

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

傻傻等待沒結果！專家曝「女生4暗示」＝不喜歡你...別再自作多情

吃壽司忽飄來濃郁「黃金味」！她轉頭一看臉垮了　網全傻眼：沒水準

洗腎患者有福了！「含鉀量少一半」全台唯一低鉀番茄即將上市

不認識新郎新娘！包1800想「混進去」吃喜宴　網：女生都穿小禮服

比笑傲飛鷹還可怕！全台「最恐怖遊樂設施」　網：玩到懷疑人生

「瓦斯防爆器」開價7990元！鄉親狂被洗腦...消防局急喊母湯

男性催產素濃度可跟女性一樣高！台灣8成爸爸沒請過育嬰假原因曝光

糊塗爸弄丟9000元墳墓尾款！房東「暖心1舉動」惹哭網：先處理孩子的事

父親節前天氣最穩定！下波「變天時刻」出爐　一張圖看一周雨區

禮服肩帶「只縫兩針」全脫落！親友左右黏緊...護尷尬新娘　伴娘服更悲劇

被檢舉！同一張保單竟貸款11次　金管會開罰大誠保經120萬

「爸爸」黃少祺身材太猛　男星被親媽虧臉圓：你怎麼好意思？　

【黃寶慧】慧眼看天下／龐培歐演講火力全開 舉民主大旗力抗中國大陸 吳崇涵：川普若再當選 美中關係恐更差

中職／經好友瑞安認識台灣　猛威爾：打者強也有強投王建民

推「蘭姆酒產業」149秒影片挨批未上警語　李眉蓁陣營強硬回應了

涉貪立委遭羈押有好康！今晚終於可洗熱水澡　北所保留晚餐竹筍炒肉絲

羅霈穎重視養生卻有睡眠障礙！　單身獨居…醫師點破「致命關鍵」

一次可篩檢384人檢體！普生旗下ELISA新冠肺炎抗體試劑　獲歐盟CE認證

傻傻等待沒結果！專家曝「女生4暗示」＝不喜歡你...別再自作多情

錄節目曾遇到羅霈穎　蔡昌憲曝「對她唯一印象」：2020怎麼了

生活熱門新聞

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

快訊／再增1例境外移入！指揮中心1400記者會說明

30元豆腐湯「只有一塊豆腐」　店家：日本進口成本較高

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

貪小便宜！迴轉壽司客人「奧步藏盤」躲帳

女大生遭夾頭稱「等乘客下車」！司機打臉

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

傳台新員工中頭獎！法金部主管提「9字擔憂」竟成真

比利時工程師「可能在台北時被感染」

「老闆割包皮」休8天！超狂真相曝

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

女同事3罪狀投訴！OL被約談完勝

她長「拳頭大腫瘤」！媽媽問醫生1句話…2.5萬人哭了

哈格比雨炸到明天！北部將短時豪雨

更多熱門

相關新聞

租新娘、伴娘服全悲劇！新人氣炸

租新娘、伴娘服全悲劇！新人氣炸

一對新婚夫妻日前向婚紗公司租借新娘及伴娘禮服，然而不僅伴娘服尺寸全錯，背後綁帶是壞的，連新娘送客的禮服也出包，在送客後她兩邊肩帶接連脫落，最後還得靠親友「左右護法」貼著女主角，好在整場有新祕、攝影大哥及好友們幫忙，婚禮才沒被搞砸。

年薪多少能養貓？網點關鍵：人只要一顆腎

年薪多少能養貓？網點關鍵：人只要一顆腎

家鄉年薪120萬！「北部150萬職缺」讓他超猶豫

家鄉年薪120萬！「北部150萬職缺」讓他超猶豫

年薪破百萬「看地點、行業」！

年薪破百萬「看地點、行業」！

金門3天2夜「17萬3088元起跳」他嚇呆

金門3天2夜「17萬3088元起跳」他嚇呆

關鍵字：

喜宴PTT婚禮

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

快訊／羅霈穎70分鐘相驗結果出爐！

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面