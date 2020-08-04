颱風天送餐！外送員險遭吹走「緊抱路邊柱子」...餐盒散落一地

▲每逢雨天、颱風天，外送需求更大。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

自台灣北部海面通過的中度颱風哈格比，於4日凌晨登陸大陸浙江，沿海地區颳起16級陣風，雖颱風登陸後減弱為輕颱，浙江省當局仍緊急撤離近40萬人。而浙江一名外送員被拍到在颱風天送餐的畫面，他的機車直接被強風吹倒，最後為了不被吹走，他只能緊抱住路旁的柱子，相當危險。

根據《看看新聞》報導，浙江玉環市受到哈格比颱風影響，風雨交加，4日凌晨2點多，一名外送員騎著電動機車前往外送，但因強風陣陣，電動機車遭吹倒，餐盒也散落一地，外送員趕緊跑到一旁抓住路旁柱子才沒被吹走，幾分鐘後，他才站起並推著車子離開。

▲外送員因強風太大，電動機車遭吹倒，餐盒也散落一地。（圖／翻攝看看新聞）

畫面曝光後，網友紛紛留言「惡劣天氣就别點外賣了吧！吃點泡麵將就一下」、「颱風天就不要點外賣了，多危險啊」、「這種天氣就別接單了，命最重要」、「真是辛苦了」、「這時間送餐太難了」。

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