　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

颱風天送餐！外送員險遭吹走「緊抱路邊柱子」...餐盒散落一地

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（示意圖／pexels）

▲每逢雨天、颱風天，外送需求更大。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

自台灣北部海面通過的中度颱風哈格比，於4日凌晨登陸大陸浙江，沿海地區颳起16級陣風，雖颱風登陸後減弱為輕颱，浙江省當局仍緊急撤離近40萬人。而浙江一名外送員被拍到在颱風天送餐的畫面，他的機車直接被強風吹倒，最後為了不被吹走，他只能緊抱住路旁的柱子，相當危險。

根據《看看新聞》報導，浙江玉環市受到哈格比颱風影響，風雨交加，4日凌晨2點多，一名外送員騎著電動機車前往外送，但因強風陣陣，電動機車遭吹倒，餐盒也散落一地，外送員趕緊跑到一旁抓住路旁柱子才沒被吹走，幾分鐘後，他才站起並推著車子離開。

（圖／翻攝看看新聞）

▲外送員因強風太大，電動機車遭吹倒，餐盒也散落一地。（圖／翻攝看看新聞）

畫面曝光後，網友紛紛留言「惡劣天氣就别點外賣了吧！吃點泡麵將就一下」、「颱風天就不要點外賣了，多危險啊」、「這種天氣就別接單了，命最重要」、「真是辛苦了」、「這時間送餐太難了」。

》影片點此

延伸閱讀
立委收賄裁定出爐！3立委、李恆隆、白手套郭克銘全遭押　徐永明80萬交保
北韓民宅驚傳連環氣爆「狂炸10次」至少9死30傷！邊境指揮官遭逮
東區羅姐猝逝／羅霈穎3日驚傳過世　小S悲嘆「抓不住人生」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
羅霈穎25坪豪華套房「根本精品專櫃」！只買1房1廳原因曝
羅霈穎「出道嫩照」曝光！　周遊保存40年不捨丟
首公開千萬發票寶藏地圖　大安區這條路中獎次數最多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

颱風天送餐！外送員險遭吹走「緊抱路邊柱子」...餐盒散落一地

避美國打壓　華為啟動「備胎計畫」：提升筆電、智慧家電業務

美「已讀不回」中國記者續簽　陸外交部：將被迫做出正當反應

川普要TikTok限期出售　陸：莫打開「潘朵拉的盒子」自食其果

張一鳴向中國員工發信　指「全面封禁」TikTok是美真正目的

哈爾濱倉庫倒塌7人受困　前租客：我就知道會塌「早嚇得搬走了！」

江蘇第四年舉辦台青西進「特訓營」　面向台生、台商二代

哈格比登陸浙江　市區積水1公尺…百萬戶停電搶修中

與男友吵架...正妹隔天獨遊「西雙版納」消失24天！網爆3結局：最壞的那種

張曉明赴港聽取立法會「真空期」意見　與多名建制派人士會面

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

颱風天送餐！外送員險遭吹走「緊抱路邊柱子」...餐盒散落一地

避美國打壓　華為啟動「備胎計畫」：提升筆電、智慧家電業務

美「已讀不回」中國記者續簽　陸外交部：將被迫做出正當反應

川普要TikTok限期出售　陸：莫打開「潘朵拉的盒子」自食其果

張一鳴向中國員工發信　指「全面封禁」TikTok是美真正目的

哈爾濱倉庫倒塌7人受困　前租客：我就知道會塌「早嚇得搬走了！」

江蘇第四年舉辦台青西進「特訓營」　面向台生、台商二代

哈格比登陸浙江　市區積水1公尺…百萬戶停電搶修中

與男友吵架...正妹隔天獨遊「西雙版納」消失24天！網爆3結局：最壞的那種

張曉明赴港聽取立法會「真空期」意見　與多名建制派人士會面

被檢舉！同一張保單竟貸款11次　金管會開罰大誠保經120萬

「爸爸」黃少祺身材太猛　男星被親媽虧臉圓：你怎麼好意思？　

【黃寶慧】慧眼看天下／龐培歐演講火力全開 舉民主大旗力抗中國大陸 吳崇涵：川普若再當選 美中關係恐更差

中職／經好友瑞安認識台灣　猛威爾：打者強也有強投王建民

推「蘭姆酒產業」149秒影片挨批未上警語　李眉蓁陣營強硬回應了

涉貪立委遭羈押有好康！今晚終於可洗熱水澡　北所保留晚餐竹筍炒肉絲

羅霈穎重視養生卻有睡眠障礙！　單身獨居…醫師點破「致命關鍵」

一次可篩檢384人檢體！普生旗下ELISA新冠肺炎抗體試劑　獲歐盟CE認證

傻傻等待沒結果！專家曝「女生4暗示」＝不喜歡你...別再自作多情

錄節目曾遇到羅霈穎　蔡昌憲曝「對她唯一印象」：2020怎麼了

大陸熱門新聞

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

男子租飯店房間1年「不准打掃」　破門發現驚人真相

吃完餛飩腸子炸開！63歲男腹腔破3公分

女大生消失可可西里　搜救員揭無人區內幕

與男友吵架！正妹獨遊竟消失24天

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

剛畢業年薪845萬！超強履歷曝光

人妻「全身紅斑脫皮」全裸送醫猝死　當天才傳老公「出軌證據」

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

北京出現七月雪、大型雷電雲　故宮「九龍吐水」

前夫寄生日禮物！她一打開當場想死

河中出現一具鐵籠男屍！　警方調查「關鍵原因」排除他殺

更多熱門

相關新聞

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

知名女星羅霈穎昨（3日）晚間被友人發現陳屍在北市八德路三段的工作室兼住家，享年59歲。身為獅子座的羅霈穎相當愛自己，絕對不受別人的氣；個性辣嗆的她就曾表示，有高層要求她陪睡，但她不但不照做，還罵回去。

羅霈穎為「一雙紅鞋」與利菁鬧翻

羅霈穎為「一雙紅鞋」與利菁鬧翻

野生林心如、霍建華現身麻辣鍋店

野生林心如、霍建華現身麻辣鍋店

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

美20名網紅連署求川普「不要制裁抖音」　

美20名網紅連署求川普「不要制裁抖音」　

關鍵字：

玉環外送員周刊王

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

快訊／羅霈穎70分鐘相驗結果出爐！

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面