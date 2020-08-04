「優衣庫活春宮」女主角出道！歌手宣傳海報曝光　大方坦承「小濕妹」

▲5年前的優衣庫活春宮事件轟動一時。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／CTWANT

大陸北京三里屯一間優衣庫（Uniqlo）5年前出現一對男女，2人在試衣間裡上演四腳獸，還拿出手機自拍啪啪過程，影片PO網後瞬間掀起熱議，不僅吸引多家外媒報導，男女雙方的身分也遭到肉搜。當時還是大學生的女主角余藝，在影片瘋傳時一度傳出精神崩潰，不料她近日以歌手身分出道，竟大方以「優衣庫女主角」為主打。

據了解，一對年輕男女2015年間在北京三里屯的優衣庫上演活春宮，2人當時在試衣間用後入式大戰，而男方也拿出手機自拍助興，作風相當大膽。沒想到，影片事後意外流出，片中女主角身材火辣、外型亮眼，很快就引發網友熱烈討論，不僅陸媒爭相報導，就連CNN、《每日郵報》等外國媒體也大幅報導。

▲余藝以藝名「馬伊娜」出道。

事件曝光後，大陸網友展開瘋狂肉搜，很快就找到片中的男女主角；女生名叫余藝，男生則是侯天旭，2人當時都是北京聯合大學商務學院的學生；根據隨後曝光的對話，女方否認雙方是情侶關係，只是初次見面聊了一會，就情不自禁發生關係，自己也沒想到影片會外流，甚至因輿論壓力萌生輕生念頭。

活春宮事件看似讓女方留下陰影，不料余藝去年在大陸某影音平台出道時，就以「優衣庫女主角」為主打，還自稱是「余藝小濕妹」；不僅如此，她上月以歌手身分出道，雖取藝名為「馬伊娜」，還是不忘標榜自己是性愛片女主角。據悉，余藝的演出費約落在5萬至8萬人民幣（約新台幣21至34萬元），雖然才藝普通，但話題性十足，還是有人願意埋單。

▲余藝去年就曾以「優衣庫女主角」為主打出道。

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