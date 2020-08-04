公路總局汛期前完成橋樑檢測　全台1015座跨河、非跨河橋都安全

▲公路總局使用橋檢車進行橋梁檢測作業。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

公路總局轄管省道橋梁約3,400座，加上台灣位處地震頻繁地帶且近年來氣候異常，故採A~F類橋梁分級管理。今年度汛期前應完成檢測之跨河橋690座及非跨河橋325座，共計1015座，皆已完成檢測作業，橋梁皆屬安全。

交通部頒布規範規定，橋梁定期檢測頻率2年1次辦理，並針對重要且易受颱洪影響之橋梁加密定期檢測頻率，如預鑄節塊或感潮河段橋梁每年辦理定期檢測1次及跨河橋2年辦理定期檢測4次。

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公路總局表示，今年度汛期前應完成檢測之跨河橋690座及非跨河橋325座，共計1015座，皆已完成檢測作業，橋梁皆屬安全。

▲公路總局使用橋檢車進行橋梁檢測作業。（圖／公路總局提供）



依據行政院7月21日新頒「橋梁維護管理作業要點」及交通部1月3日新頒「公路橋梁檢測及補強規範」，公路總局已辦理完成特殊性橋梁特殊構件檢測作業，並刻正研訂特殊性橋梁維護管理計畫。

另針對28座轄管吊索型特殊性橋梁已規劃建置監測系統，目前9座已完成檢測，其餘19座預計今年底全數完成，即時掌握橋梁安全。



公路總局表示，持續秉持「定期檢測、發現問題、及早改善」之管理原則，落實橋梁檢測，確實修復補強橋梁，提升橋梁全生命週期管理，以維護用路人安全。

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