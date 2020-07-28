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汽燃費繳費期限只剩4天　僅6成完成...還有737萬輛汽機車沒繳

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▲▼汽車,機車,公路,汽燃費。（示意圖／記者李毓康攝）

▲今年汽燃費繳費期限至7/31。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

今年自用汽車及機車燃料使用費已於7月1日開徵，截至7月27日止僅6成車輛完成繳費。公路總局統計，尚未繳納車輛約737萬輛，再次提醒民眾繳費期限至7月31日止，請把握最後幾天繳費期限。

公路總局為鼓勵申辦「汽燃費電子繳款單」及「委託轉帳代繳汽燃費」宣導民眾按時繳納汽燃費，公路總局特舉辦2梯次抽獎活動，首梯得獎名單已於6月29日公告於活動網站。

請繼續往下閱讀...

尚有第二波針對曾申辦或新申辦約定扣款、電子繳款單並按時於7月31日前繳納汽燃費還有機會參加抽獎，預計於8月14日辦理抽獎活動，詳情請上公路總局網站查詢。

▲▼汽機車燃料費，汽燃費繳納。（圖／台中監理所，資料照）

▲車主如果害怕忘記繳納，可申辦「委託轉帳代繳汽燃費」。（圖／資料照／台中監理所）

公路總局表示，「汽燃費電子繳款單」除響應環保政策外，能減少民眾紙本費單收不到或遺失的困擾。車主如果害怕忘記繳納，申辦「委託轉帳代繳汽燃費」為一勞永逸之繳費方式，並提醒已完成委託轉帳代繳申辦的車主，金融機構代為轉帳扣款繳納日為繳費期限截止日（7月31日），請留意約定轉帳代繳之金融帳戶存款餘額是否足夠繳納該項費用。

公路總局再次提醒，若沒有收到汽燃費繳納通知書或遺失，除可利用超商多媒體設備補單及臨櫃繳納，也可透過「監理服務網」或手機下載「監理服務APP」，免出門在家也能輕鬆繳費，請多加利用。

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