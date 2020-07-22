國3遊覽車連環追撞「女導遊送醫不治」18人傷　肇事駕駛過去紀錄曝

記者賴文萱／台北報導

國道3號南下12.3公里處今（22）日上午8時31分於發生連環追撞車禍事故。一輛遊覽車疑未保持安全車距，先追撞首都車輛，再撞擊前方2輛小客車，共釀19人受傷，其中1名女導遊急救後宣告不治。公路總局也緊急調查駕駛、車輛紀錄，但上次檢驗正常，駕駛也無重大違規紀錄。

今早佳樂達通運279-VV號遊覽車疑似未保持安全車距，追撞首都客運205-FW號客運事故，再撞擊前方2輛小客車，公路總局及台北市區監理所、台北區監理所立即成立「0722遊覽車與客運事故緊急應變小組」應變處理。

事故共計19人受傷，受傷人員已分送內湖三總醫院11人、汐止國泰醫院8人，其中1人經急救後仍宣告不治，佳樂達通運公司、首都客運及台北市區監理所已派員分赴各醫院探視傷患。

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公路總局指出，這次佳樂達通運公司事故車輛車號297-VV駕駛人黃○財，2013年4月出廠，上次檢驗正常，下次定檢為110年2月2日，車駕籍均正常，無重大違規紀錄。

針對該事故初步了解，黃姓駕駛人本日至事故發生時駕駛時間共計1小時17分，前1日（7月21日）駕駛時間為6時22分；公路總局已要求佳樂達通運公司妥善處理相關傷亡後續理賠照顧。

公路總局也已責成台北區監理所今日前往該公司全面安全查核，未來將持續輔導強化該公司人車安全管理措施，防患各項可能風險，以確保該公司車輛之行車安全。

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