　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

耆老親揭陽金公路、中橫闢建血淚史　深入偏遠山區「數月不能回家」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼公路總局陽金公路、中橫公路新書發表會。（圖／記者賴文萱攝）

▲公路總局今舉行《越山臨海記及青澀的中橫》聯合新書發表會，交通部長林佳龍也親臨現場。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

公路總局今（20）日舉行《越山臨海記及青澀的中橫》聯合新書發表會，內容找來耆老親口講述當年闢建道路過程中的血淚史。其中，中橫通車至今已一甲子，當年離鄉背景前往偏遠山區數月未回家的台灣第一代工程師，如今已逾80歲，由於憶之不易，記之更須及時。

《越山臨海記-台2甲陽金公路》為目前最完備闡述台2甲陽金公路闢建由來，沿途特色地景、人文歷史變遷之著作，透過文獻和口述資料，仔細介紹過往迄今的商家、建物、人物風景與故事，同時也是一部沿線居民的生活史。

請繼續往下閱讀...

今年已經96歲的朱老土與其子朱木山2人都參與過陽金公路闢建史，朱老土過去擔任公路總局工程處的料工，當時各項築路養護所需的材料，如鋼筋、水泥、橋梁鋼梁、木材等都需入庫管制，再由料工搬料至工地使用。朱木山在父親引領之下也進入公路局工作，更協助一工處榮獲無數金路獎榮譽，現在更是退而不休，大力幫忙復興工務段榮獲優良景觀第一名。

朱木山說，聽耆老講述，在當時還「沒路」的時候，翻山越嶺相當辛苦，如果要去市集，太陽還沒升起就得出門，回家更是要摸黑，不過，台2甲線在許多前輩努力下，才成為今日便利、又舒適的景觀大道，讓朝夕相處的在地居民變得更加幸福。

▲▼公路總局陽金公路、中橫公路新書發表會。（圖／記者賴文萱攝）

▲公路總局力邀耆老講述當年陽金公路的開發史。（圖／記者賴文萱攝）

陽金公路的開發史，與本島其他公路的闢建有著很大的差異，它是早年先民為了民生運補需求，透過人力所走出的道路：滿清時期，陽明山區的採硫業開始發達，使用這條道路來開採硫磺的人口增加，而漁民亦利用這條古道，擔著魚貨翻山越嶺，故有「魚路之稱」。

陽金公路在採硫者和漁民之後，依序走入日軍、國軍和美軍的足印，不同時代的步伐一起踩踏出陽金公路現今的模樣，在台灣，沒有一條公路像台2甲陽金公路這麼深具國際觀瞻性，日美台的文化特色都在這條路上展現。

在公路總局管轄的台灣道路中，很少有類似「台2甲」公路如此豐富又特殊的案例，從最繁華的都會，進入僻靜且充滿自然生態的國家公園，再到北海岸遼闊的碧海藍天。

▲▼公路總局陽金公路、中橫公路新書發表會。（圖／記者賴文萱攝）

▲中橫公路通車至今已一甲子，當年台灣第一代工程師，為造路離鄉背景前往偏遠山區數月不能回家。（圖／公路總局提供）

另外，中橫公路通車至今年5月9日已一甲子，公路總局特聘寫作中橫之專家李瑞宗教授執筆，此書定名為《青澀的中橫》。當耆老講起中橫時，總是回到少年時代，思念是一致的反應，也會惦記家鄉，想到父母，畢竟交通沒那麼方便，聯絡沒那麼容易。

書中以地理環境由西而東，說中橫一甲子的點滴，全書20餘篇故事。從「梨山產婆」開始，以迎接新生命的到來，隱喻中橫的通車，如新葉，如初花，如小孩茁壯，帶來希望。中橫一甲子，當年離鄉背景前往偏遠山區數月未回家的台灣第一代工程師，如今這些人皆已逾80歲，憶之不易，而記之須及時。

▲▼公路總局陽金公路、中橫公路新書發表會。（圖／記者賴文萱攝）

▲當耆老講起中橫時，總是回到少年時代，思念是一致的反應，也會惦記家鄉。（圖／公路總局提供）

公路總局表示，中橫的夢憶，在耆老口述、多方蒐集文獻、對照當時的情境與條件，再三確認、多次詢問，方才聽出原初的動機、人生的失意及命運的掙札。書中，老、中、青三代的故事，讓讀者感受人事更迭、星月浮沉。

中橫一甲子，921震後也休養生息20年，儘管倡議休養生息的人與堅持復建的人依舊爭論不休，不過公路總局一直都在，勤耕奮勉持續帶領國人看的更遠，並以此書獻給在這條路上生存及生活的人們。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
苦主曝光！郵局領到2張「半截三倍券」…無奈說話了
大飛管太寬…吳宗憲狠嗆「關你什麼事」：難怪楊晨熙不嫁！
21歲妹辭掉工作「改當狗」　月收入破百萬
快訊／新北大雷雨…他修屋頂「從3層樓高」墜落！頭部變形亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為什麼商家要推滿千送百？全台首創「購物心理測驗」　你買的可能是「安全感」

資深媒體人楊盛昱「接任世新大學副校長」！校方引進好萊塢級教學設備

又吃又有抓！　台南芒果行銷活動吃冰還可抽55吋電視

台中多重障礙生領取三倍券　「我要捐給教養院」令人感動

苦主曝光！郵局領到2張「破損三倍券」…屏東男無奈：還是發現金最實在

來去馬祖卡蹓！　藍眼淚「微光海洋光廊」首度推出

餐廳訂位6點半！客怒評1顆星「32分到不給進」　網吵翻：高鐵10秒都母湯

「合器․多友」　南大師生陶藝展

耆老親揭陽金公路、中橫闢建血淚史　深入偏遠山區「數月不能回家」

全球增100萬確診　醫擔憂：台灣在平行世界？

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

秦昊曝汪小菲「這樣」差別待遇兒女！　難得撒嬌媽媽…她好開心：全身酥了～

為什麼商家要推滿千送百？全台首創「購物心理測驗」　你買的可能是「安全感」

資深媒體人楊盛昱「接任世新大學副校長」！校方引進好萊塢級教學設備

又吃又有抓！　台南芒果行銷活動吃冰還可抽55吋電視

台中多重障礙生領取三倍券　「我要捐給教養院」令人感動

苦主曝光！郵局領到2張「破損三倍券」…屏東男無奈：還是發現金最實在

來去馬祖卡蹓！　藍眼淚「微光海洋光廊」首度推出

餐廳訂位6點半！客怒評1顆星「32分到不給進」　網吵翻：高鐵10秒都母湯

「合器․多友」　南大師生陶藝展

耆老親揭陽金公路、中橫闢建血淚史　深入偏遠山區「數月不能回家」

全球增100萬確診　醫擔憂：台灣在平行世界？

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

20日零時起「500元動滋券」開放登記！

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

午後雨彈爆發！19縣市大雨特報

實測三倍券「9千元無法花」　他轟：當賊看

西門町「160元燒肉飯」爆熱議！店家回應了

500元動滋券開放「網站卡死」！網狂轟

三倍券卡套不環保？經濟部曝原因

南投民宿「裝針孔偷拍廁所」！業者道歉了

氣象局曝7月颱機率：確實不太正常

好市多名牌背心4折　他嗨笑：打到快骨折

沒收到農遊券簡訊、怎麼用10大問題看過來

女友堅持花17萬買 時速10km全罩電動車

公車司機丟包「漸凍人」！客運公司回應了

更多熱門

相關新聞

輸運接駁經費　公路總局核定補助台東843萬

輸運接駁經費　公路總局核定補助台東843萬

台東縣國際熱氣球嘉年華日前開幕，因正值暑假卻因疫情不宜出國，所以台東成為民眾報復性出遊的熱門地點，現任台東區域立委劉櫂豪積極向公路總局爭取新台幣843萬餘元包台灣國際衝浪公開賽輸運接駁經費，獲公路總局核定補助，以提升觀光品質。

公路總局幫工程司嫌賄款太薄！4月爽上酒店10次摟妹出場

公路總局幫工程司嫌賄款太薄！4月爽上酒店10次摟妹出場

中橫落石砸死單車兒！日爸提國賠　法官駁回：天險路段

中橫落石砸死單車兒！日爸提國賠　法官駁回：天險路段

提前繳汽燃費抽獎　500名得主出爐

提前繳汽燃費抽獎　500名得主出爐

逾500機車族起義「要公路總局償命」

逾500機車族起義「要公路總局償命」

關鍵字：

陽金公路中橫公路公路總局

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

陳小春被狂罵半年不忍了！

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面