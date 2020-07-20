耆老親揭陽金公路、中橫闢建血淚史　深入偏遠山區「數月不能回家」

▲公路總局今舉行《越山臨海記及青澀的中橫》聯合新書發表會，交通部長林佳龍也親臨現場。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

公路總局今（20）日舉行《越山臨海記及青澀的中橫》聯合新書發表會，內容找來耆老親口講述當年闢建道路過程中的血淚史。其中，中橫通車至今已一甲子，當年離鄉背景前往偏遠山區數月未回家的台灣第一代工程師，如今已逾80歲，由於憶之不易，記之更須及時。

《越山臨海記-台2甲陽金公路》為目前最完備闡述台2甲陽金公路闢建由來，沿途特色地景、人文歷史變遷之著作，透過文獻和口述資料，仔細介紹過往迄今的商家、建物、人物風景與故事，同時也是一部沿線居民的生活史。

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今年已經96歲的朱老土與其子朱木山2人都參與過陽金公路闢建史，朱老土過去擔任公路總局工程處的料工，當時各項築路養護所需的材料，如鋼筋、水泥、橋梁鋼梁、木材等都需入庫管制，再由料工搬料至工地使用。朱木山在父親引領之下也進入公路局工作，更協助一工處榮獲無數金路獎榮譽，現在更是退而不休，大力幫忙復興工務段榮獲優良景觀第一名。

朱木山說，聽耆老講述，在當時還「沒路」的時候，翻山越嶺相當辛苦，如果要去市集，太陽還沒升起就得出門，回家更是要摸黑，不過，台2甲線在許多前輩努力下，才成為今日便利、又舒適的景觀大道，讓朝夕相處的在地居民變得更加幸福。

▲公路總局力邀耆老講述當年陽金公路的開發史。（圖／記者賴文萱攝）

陽金公路的開發史，與本島其他公路的闢建有著很大的差異，它是早年先民為了民生運補需求，透過人力所走出的道路：滿清時期，陽明山區的採硫業開始發達，使用這條道路來開採硫磺的人口增加，而漁民亦利用這條古道，擔著魚貨翻山越嶺，故有「魚路之稱」。

陽金公路在採硫者和漁民之後，依序走入日軍、國軍和美軍的足印，不同時代的步伐一起踩踏出陽金公路現今的模樣，在台灣，沒有一條公路像台2甲陽金公路這麼深具國際觀瞻性，日美台的文化特色都在這條路上展現。

在公路總局管轄的台灣道路中，很少有類似「台2甲」公路如此豐富又特殊的案例，從最繁華的都會，進入僻靜且充滿自然生態的國家公園，再到北海岸遼闊的碧海藍天。

▲中橫公路通車至今已一甲子，當年台灣第一代工程師，為造路離鄉背景前往偏遠山區數月不能回家。（圖／公路總局提供）

另外，中橫公路通車至今年5月9日已一甲子，公路總局特聘寫作中橫之專家李瑞宗教授執筆，此書定名為《青澀的中橫》。當耆老講起中橫時，總是回到少年時代，思念是一致的反應，也會惦記家鄉，想到父母，畢竟交通沒那麼方便，聯絡沒那麼容易。

書中以地理環境由西而東，說中橫一甲子的點滴，全書20餘篇故事。從「梨山產婆」開始，以迎接新生命的到來，隱喻中橫的通車，如新葉，如初花，如小孩茁壯，帶來希望。中橫一甲子，當年離鄉背景前往偏遠山區數月未回家的台灣第一代工程師，如今這些人皆已逾80歲，憶之不易，而記之須及時。

▲當耆老講起中橫時，總是回到少年時代，思念是一致的反應，也會惦記家鄉。（圖／公路總局提供）

公路總局表示，中橫的夢憶，在耆老口述、多方蒐集文獻、對照當時的情境與條件，再三確認、多次詢問，方才聽出原初的動機、人生的失意及命運的掙札。書中，老、中、青三代的故事，讓讀者感受人事更迭、星月浮沉。

中橫一甲子，921震後也休養生息20年，儘管倡議休養生息的人與堅持復建的人依舊爭論不休，不過公路總局一直都在，勤耕奮勉持續帶領國人看的更遠，並以此書獻給在這條路上生存及生活的人們。

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