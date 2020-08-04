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「固殺草作紅豆落葉劑」爭議持續爆　防檢局：必要採取限用或禁用

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紅豆。（圖／Pixabay）

記者許展溢／台北報導

防檢局推「固殺草作為紅豆植株乾燥使用」引發各界爭議，其中一項是「具有高生殖毒性會影響胎兒發育」，造成消費者、農民憂心，歐盟2018年7月後已禁用，縱使防檢局召開多次記者會解釋、澄清，仍遭疑說詞「有問題」。防檢局今（4日）下午臨時召開記者會強調，我國農藥登記和使用都經完整評估，必要會滾動式檢討，採取限用或禁用等管制措施。

防檢局之前針對質疑都是說明，全世界只有歐盟不能用，是因該國「業者商業考量」，沒在期限內提出展延，導致沒許可證，且固殺草只是選項之一，並沒有鼓勵農民使用。前防檢局局長馮海東7月6日記者會上更說，沒強烈到「禁用」字眼，希望大家不要這麼想，要弄清楚各國制度，別危言聳聽。

▲▼研商固殺草作為紅豆植株乾燥劑使用之專家會議。（圖／翻攝防檢局臉書）

請繼續往下閱讀...

▲馮海東認為，「禁用」字眼太強烈，希望各界別危言聳聽。（圖／翻攝防檢局臉書）

不過此說法仍讓部分人士無法信服，更有媒體直指，固殺草原本是拜耳旗下產品，為讓該品項能在其他地區使用，才在歐盟動手前，先自行撤回，農委會更是採用13年前拜耳贊助報告，作為評估固殺草毒性主要依據。防檢局副局長鄒慧娟說，重點是農藥管理法，要有完整評估報告，品質都須符合可追溯和完整等規範，不是只有參考業者提供資料，還會看相關國際組織報告，科學證據到哪裡，管制就會嚴謹並採取適當措施到哪裡。

鄒慧娟表示，農藥登記是依照程序審查，各國都一樣，上市前業者必須主動繳交安全評估資料，歐盟未核准使用的農藥，各會員國當然不能使用，以該案為例，「核准均有使用期限，需再次提出展延申請，因至屆期申請人撤回申請案，因此固殺草目前未核准。」

▲▼防檢局副局長鄒慧娟。（圖／記者許展溢攝）

▲鄒慧娟強調，農藥使用都相當嚴謹。（圖／記者許展溢攝）

鄒慧娟重申，此事特別請駐歐盟代表處了解，確實因藥劑在展延時，業者沒申請才不核准使用，且整個農藥核准過程會確認需求，做審慎評估，農藥使用相當嚴謹，會兼顧環境永續跟消費者健康，跟經濟層面。

另外，此議題今最後一天在政府「眾開講-公共政策網路參與平台」收集公眾意見，鄒慧娟表示，會彙整大家意見，再視情況決定政策方向。而農藥產品核准使用後，若國際上有新的科學報告或事證，會採滾動式檢討，必要時對該藥劑採取使用或禁用等管制措施。

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