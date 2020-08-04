紅豆農不要「固殺草」還開放！防檢局：農藥安全審查沒問題

▲鄒慧娟強調，農藥使用都是經過安全和審慎評估。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

防檢局推「固殺草作為紅豆植株乾燥使用」，卻遭質疑「具有高生殖毒性會影響胎兒發育」，防檢局今（4日）臨時召開記者會聲明，我國農藥登記和使用都經整評估，必要會採取限用或禁用等管制措施。不過有媒體現場問，產區不少農民反映根本不需要，到底是為誰開放？防檢局回應，有無使用必要性會再蒐集意見。

防檢局副局長鄒慧娟說明，農藥核准過程會確認需求，做審慎評估，農藥使用相當嚴謹，會兼顧環境永續跟消費者健康，跟經濟層面。但被問不少產區農民都已表達不需要使用固殺草，甚至要求政府三思而後行，為何還開放？又是為了誰開放？鄒慧娟表示，此試驗2年前開始，主要是高雄、台南農業區改良場都有聽到農民需求。

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▲紅豆苗期受白絹病或立枯病菌感染發生幼苗猝倒情形。（圖／記者陳崑福翻攝）



鄒慧娟接著說，經過2年評估試驗，今年年初完成審查程序，衛福部預告殘留量，5月公告，過程從開始是收集農民需求，花這麼多時間跟經費進行試驗，但對於外界對「使用方法」疑慮，正在「眾開講-公共政策網路參與平台」收集公眾意見。鄒慧娟最後強調，整個農藥安全審查評估是沒問題，更是嚴謹和安全，至於有無使用必要性，蒐集完意見會做通盤考量。

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