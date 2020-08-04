網交美容師「1500元體驗SPA」...弄到第4次氣炸！1個月後慘背9萬6信貸

▲受夠美容師狂推銷，原PO決定不去了！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「遇到美容院推銷一定要小心，不要輕易簽約！」一名男網友崩潰表示，日前在網路認識一位美容師，他熱心去店內捧場做臉，還買下9萬6千元的課程。事後做第4次臉，原PO因不爽狂被慫恿買產品，便決定再也不去消費了，豈料日前接獲信貸公司討錢，才得知當初簽的是信貸合約，如今只能向法院求公道。

一名男網友在臉書《爆料公社》透露，3月透過交友軟體認識一名女網友，雙方聊得很投機，「（對方）邀請我去她上班的位於台中某商圈的美容院體驗做臉，一次1500元。」

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原PO興致勃勃前往，不料卻開啟恐怖惡夢，首先女網友聯合同事狂推銷課程，「1個月6000、7000元，繳費2年」，但原PO以太貴理由而婉拒。然而對方不死心，靠著死纏爛打攻勢，喊話月繳4000元就好，等於2年共96000元。

「我不好意思拒絕才勉強答應，推銷過程中，我都是閉著眼的！」原PO回憶，只見對方立刻拿出表格要求填資料，並強調總公司會打來確認個資。等待期間，女網友熟練拿出10幾瓶保養品，快手快腳拆包裝後，也要求原PO簽名確定。

事後，原PO在美容院做了4次課程，過程中依舊被對方慫恿加買產品，搞得原PO非常不舒服，於是療程告一段落後，他也講清楚以後不會在前來消費。

▲保養品都拆封，業者不肯退費！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



「我以為不去消費就沒事了！」怎料4月份時，某信貸公司打電催繳，原PO才恍然大悟，當初簽得合約有詐，「這期間從頭到尾都沒有提到信貸兩個字...我強烈質疑她們這種行為與詐欺無異！」

原PO返回店家問個清楚，業者卻態度強硬回應，「產品已經拆封不能退費。」如今兩方協商不成，原PO只好請求法律訴訟，他也希望別再有下位苦主，「跟大家分享我悲慘的遭遇，本來只是單純去交友捧場，竟然被當搖錢樹，還要上法院處理，請大家遇到美容院推銷一定要小心，不要輕易簽約！」

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