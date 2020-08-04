　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網交美容師「1500元體驗SPA」...弄到第4次氣炸！1個月後慘背9萬6信貸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲spa,美容（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲受夠美容師狂推銷，原PO決定不去了！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「遇到美容院推銷一定要小心，不要輕易簽約！」一名男網友崩潰表示，日前在網路認識一位美容師，他熱心去店內捧場做臉，還買下9萬6千元的課程。事後做第4次臉，原PO因不爽狂被慫恿買產品，便決定再也不去消費了，豈料日前接獲信貸公司討錢，才得知當初簽的是信貸合約，如今只能向法院求公道。

一名男網友在臉書《爆料公社》透露，3月透過交友軟體認識一名女網友，雙方聊得很投機，「（對方）邀請我去她上班的位於台中某商圈的美容院體驗做臉，一次1500元。」

請繼續往下閱讀...

原PO興致勃勃前往，不料卻開啟恐怖惡夢，首先女網友聯合同事狂推銷課程，「1個月6000、7000元，繳費2年」，但原PO以太貴理由而婉拒。然而對方不死心，靠著死纏爛打攻勢，喊話月繳4000元就好，等於2年共96000元。

「我不好意思拒絕才勉強答應，推銷過程中，我都是閉著眼的！」原PO回憶，只見對方立刻拿出表格要求填資料，並強調總公司會打來確認個資。等待期間，女網友熟練拿出10幾瓶保養品，快手快腳拆包裝後，也要求原PO簽名確定。

事後，原PO在美容院做了4次課程，過程中依舊被對方慫恿加買產品，搞得原PO非常不舒服，於是療程告一段落後，他也講清楚以後不會在前來消費。

▲spa,美容（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲保養品都拆封，業者不肯退費！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

「我以為不去消費就沒事了！」怎料4月份時，某信貸公司打電催繳，原PO才恍然大悟，當初簽得合約有詐，「這期間從頭到尾都沒有提到信貸兩個字...我強烈質疑她們這種行為與詐欺無異！」

原PO返回店家問個清楚，業者卻態度強硬回應，「產品已經拆封不能退費。」如今兩方協商不成，原PO只好請求法律訴訟，他也希望別再有下位苦主，「跟大家分享我悲慘的遭遇，本來只是單純去交友捧場，竟然被當搖錢樹，還要上法院處理，請大家遇到美容院推銷一定要小心，不要輕易簽約！」

►此生不能沒有的神級化妝水！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
比利時工程師「可能在台北被感染」　台大公衛揭暴露病毒時間
才剛宣布喜訊！　小煜一身黑衣與新婚妻現身二殯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

個性膽小卻成為「無名屍接體員」！大師兄神作搬上舞台劇　范逸臣演練搬大體

LIVE／確診再+1！新冠肺炎台灣個案達476例　指揮中心14時說明

網交美容師「1500元體驗SPA」...弄到第4次氣炸！1個月後慘背9萬6信貸

比利時工程師「可能在台北時被感染」　台大公衛提4種可能性

賣場偷喝奶...扭緊放回！IG炫耀「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」網全怒

花40元吃80元食材！直擊名迴轉壽司客人「藏盤技巧」　網轟：超沒水準

工會批林佳龍帶頭違法！連2月「欠3000萬加班費」　台鐵：有改善勞動條件

台中防疫加嚴加密　盧秀燕宣布：即日起專案查察5種密閉場所

環團酸環保署長和台電「像極了外遇」！11年違規300次仍獲獎

最矛盾對決！「殯葬公務員」親曝紅包文化內幕　鄉民羨慕：超爽是肥缺

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

個性膽小卻成為「無名屍接體員」！大師兄神作搬上舞台劇　范逸臣演練搬大體

LIVE／確診再+1！新冠肺炎台灣個案達476例　指揮中心14時說明

網交美容師「1500元體驗SPA」...弄到第4次氣炸！1個月後慘背9萬6信貸

比利時工程師「可能在台北時被感染」　台大公衛提4種可能性

賣場偷喝奶...扭緊放回！IG炫耀「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」網全怒

花40元吃80元食材！直擊名迴轉壽司客人「藏盤技巧」　網轟：超沒水準

工會批林佳龍帶頭違法！連2月「欠3000萬加班費」　台鐵：有改善勞動條件

台中防疫加嚴加密　盧秀燕宣布：即日起專案查察5種密閉場所

環團酸環保署長和台電「像極了外遇」！11年違規300次仍獲獎

最矛盾對決！「殯葬公務員」親曝紅包文化內幕　鄉民羨慕：超爽是肥缺

模擬東奧賽／有私教有陪練太想表現好　鄭先知一度難適應暴肥

授階公開典禮　盧秀燕被「鐵雄」偷親全場都笑了

腰圍超標又不動...女性「代謝症候群」比男性多2倍　這年紀是分水嶺

個性膽小卻成為「無名屍接體員」！大師兄神作搬上舞台劇　范逸臣演練搬大體

LIVE／確診再+1！新冠肺炎台灣個案達476例　指揮中心14時說明

滑鼠發明創造人過世　1968年推出全球第一支滑鼠展示影片曝光！

我要洩了！500毫米暴雨灌爆...北韓「不先說」爽開水閘　曾淹死南韓露營客

澳洲前副防長：澳軍應護台抵抗中國武力犯台

雷霆公鹿主帥並列最佳教練　「暴龍教頭差1票飲恨」

台股收復昨日失土！台積電帶頭漲逾2%　指數大漲196點收12709點

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

生活熱門新聞

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

快訊／再增1例境外移入！指揮中心1400記者會說明

30元豆腐湯「只有一塊豆腐」　店家：日本進口成本較高

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

傳台新員工中頭獎！法金部主管提「9字擔憂」竟成真

「老闆割包皮」休8天！超狂真相曝

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

她長「拳頭大腫瘤」！媽媽問醫生1句話…2.5萬人哭了

哈格比雨炸到明天！北部將短時豪雨

貪小便宜！迴轉壽司客人「奧步藏盤」躲帳

女同事3罪狀投訴！OL被約談完勝

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

比利時工程師「可能在台北時被感染」

更多熱門

相關新聞

網撩少女遭控使壞　指紋打卡證清白

網撩少女遭控使壞　指紋打卡證清白

台北一名擔任鐵工的吳姓男子於2017年在網路遊戲「正宗勁舞團」結識13歲的小六女小美(化名)，吳男經常藉由網路開撩小少女，沒想到卻因此被指控染指未成年少女。不過法官質疑，吳男若從工作地點開車至案發地，車程就將近要2小時，時間並不符合，再加上少女證詞仍存有極大疑慮，因此判吳男無罪。

月月好康領1~3%利息　4年吸金上億元

月月好康領1~3%利息　4年吸金上億元

東森自然美擴大徵才福利業界領先

東森自然美擴大徵才福利業界領先

花錢挽臉擠痘！美容師少1動作　正妹腫成「麵包臉」

花錢挽臉擠痘！美容師少1動作　正妹腫成「麵包臉」

網路交友陷阱多謹記「三不二要」原則

網路交友陷阱多謹記「三不二要」原則

關鍵字：

美容師網路交友做臉信貸

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

6天3度蜜會正妹記者　總統府發言人驚爆離婚

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

即／羅霈穎表弟趕到！遺體送往二殯

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面