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▲東森自然美SPA生活館全台擴大徵才，留任獎金、推薦獎金、薪資福利業界領先，為優秀的您創造美麗的事業。（影／東森自然美提供）



▲自然美spa生活館，提供全台獨一無二的「肌膚檢測」，依據膚質提供美麗的女性最合適的保養課程與產品。

生活中心／綜合報導

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台北市、新北市、林口、桃園、新竹、台中、台南、高雄資深美容師優先歡迎



自然美是由蔡燕萍博士創辦於1972年，以「自然就是美」的經營理念，從台灣紮下深厚根基，並行銷國際的生物科技天然護膚美容品牌。自然美經過48年不斷創新與穩健的經營，成為台灣spa保養專業領導品牌。

自然美spa生活館，提供全台獨一無二的「肌膚檢測」，依據膚質提供美麗的女性最合適的保養課程與產品，1000多家門市據點，分佈於台灣、中國大陸、港澳及東南亞等地。

2019年，東森集團入主「自然美」，透過東森的國際化佈局與線上線下新零售整合，建構全球美妝保健行銷網絡，加入東森自然美將為您創造專屬自己的美麗事業。

▲東森自然美提供客戶最精緻、最優質的五星級服務。

幸福企業 加入東森大家庭 享有集團員工福利

自2019年10月起，東森自然美直營門市已由2家快速展店到9家，並持續積極拓點，包括台北市、新北市、林口、桃園、新竹、台中、台南、高雄等區域開設，目前台灣員工數已超過200位。

東森自然美一本重視人才、廣納百川積極延攬產業優秀人才之理念，打造台灣第一、幸福企業的工作環境，加入東森自然美除能享有完整教育訓練外，也提供員工高額留任獎金及美容師推薦獎金，留任獎金依據年資及評等一次最多可領15萬元，美容師推薦獎金最高可領3萬元。

東森自然美重視每一位員工的持續學習與成長，以提供最優質的感心服務給客人作為品牌理念，新人訓期間即提供優渥薪酬福利、完整教育訓練、嚴謹考核制度，讓每一位新夥伴都能成為美容業中的佼佼者。每月並提供固定在職訓，讓員工不斷吸收最新專業資訊與技術，提供最尊榮的服務給我們的會員。

東森自然美提供同仁們高底薪、高獎金，加入東森，即可享有集團員工福利，薪資水平是美容業界領先品牌。

▲東森自然美同仁享有業界領先的薪資和福利，董事會主席雷倩女士歡迎有志者熱情加入、共創未來。

東森自然美預計到2024年在全台重點城市打造100家美麗據點，未來仍會持續積極展店，廣邀包括資深美容師、培訓講師、儲備幹部等專業人才，如果您對美的事業擁有驕傲與熱忱，歡迎加入東森自然美！請上：https://www.104.com.tw/company/hnmsaa0