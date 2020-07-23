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台北男網撩小六女！遭控「新竹公園使壞」　指紋打卡證清白

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▲▼交友網站,網路交友。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲台北吳男被控在新竹與少女車震，法官調查後卻發現疑點重重。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

台北一名擔任鐵工的吳姓男子於2017年在網路遊戲「正宗勁舞團」結識13歲的小六女小美(化名)，吳男經常藉由網路開撩小少女，沒想到卻因此被指控染指未成年少女。不過法官質疑，吳男若從工作地點開車至案發地，車程就將近要2小時，從他5點下班按壓指紋來看，時間並不符合，再加上少女證詞反覆、前後不一，仍存有極大疑慮，因此判吳男無罪。

小六生小美因成績退步而引起班導師關注，她才跟老師說，網友吳男搭著友人的車南下新竹找她，卻趁機在車上與她發生關係。小美還拿出吳男與她的訊息對話指證歷歷，導師認為情節重大，迅速帶她驗傷報警，雖吳男矢口否認，但檢方並不採信，仍依與未滿14歲女子性交罪對吳男起訴。

吳男否認與小美車震，他說自己在網路上認識小美，也經常透過Messenger與她聊天並互生情愫，因知道對方只有13歲，所以不可能跟她發生性關係，雖然他曾約她出來見面，但因遭小美拒絕，實際上兩人根本沒見過面，小美指控的時間，正好是他上班的時間，不可能到新竹找她。

吳男說，兩人就是「網路情侶」，他也會送虛擬服裝、道具給小美，後來遊戲無法登入後就沒再玩了，由於小美曾向他要求要價值5、6百元的服裝及道具，他不答應，小美也生氣，後來自己也沒理她。

法官調查，2人確實於網遊結識且相談甚歡，不過根據少女指控的「下午3、4點在公園旁發生車震」，經吳男出勤指紋辨識系統發現，當日吳男於5點打卡下班，若真的下午3、4點在公園車震，光從吳男工作的新北市萬里開車到少女指控地點就要100多公里，車程將近2個小時，時間實在是對不上。

小美雖向警方表示，事發後曾質問吳男「為何要這樣對她，他說對不起」，但警方調閱兩人對話，卻未發現兩人有針對發生性行為一事做討論，雖小美曾依吳男要求回傳裸照，但兩人文字間也只談到擁抱等身體接觸話題，法官質疑，若2人有發生性行為，為何在長達3個月聊天交流內容中，都未提及，而是只傳閒話家常或自拍照，加上小美證詞前後不一，對於案發情節多表示「忘記了」，法官認定小美證詞仍有疑慮，因此吳男獲無罪。

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