銀行開戶「貸款代繳本息」！月月好康領1~3%利息　4年吸金上億元

▲吸金集團遊說投資人當人頭向銀行借款，公司可按月支付利息，4年吸金上億元。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

許姓男子涉嫌和房姓同居人、房女姊妹，以及江姓女子開設管理顧問公司，對外宣稱只要願意提供人頭，幫忙向銀行借錢，不但本息都由公司代繳，人頭還可月領1到3%不等的利息，過去4年內，違法吸金上億元，台北地檢署17日指揮調查局基隆市調站，搜索並約談許男、房女等5人，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

檢調接獲檢舉，50多歲的許男和30多歲的房女同居多年，他們倆和江姓女子開設麗峰實業、彤昇管理顧問2間公司，由江女擔任名義負責人，透過業務尋找投資人簽訂借款協議，由投資人擔任不動產人頭，向銀行辦理增額貸款繳回麗峰公司，公司會負責償還銀行本息，另外再按月付投資人貸款額的1%當利息。

如果不想當房貸人頭，投資人也可選擇辦理信貸，同樣把向銀行借來的錢交給公司，坐收月息1~2%，若是投資人直接拿自有資金借給公司，最高可月收3%利息，而這些利息都由房女的2個姐姐負責計算支付，但有投資人因為沒收到約定利息，到調查局提告。

檢調估算，許男等人從2016年到2020年4月間，向10多名投資者吸金上億元，涉嫌違反《銀行法》，17日由檢察官楊冀華指揮調查局基隆市調站，搜索6個相關處所並約談許男等5人到案。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

八百壯士反年改突襲立院 「踹警察打記者」立委吳斯懷等13人起訴

「看！妳家的人都死光了嗎？」 弄丟項鍊拍桌要櫃姐賠錢...婦人下場曝

水淋鍵盤飛踢螢幕 男子大鬧圖書館眾人退避…櫃台女職員淡定：幫我報警！