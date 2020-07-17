　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

銀行開戶「貸款代繳本息」！月月好康領1~3%利息　4年吸金上億元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 理財,小資,籌錢,分期,貸款（圖／pexels）

▲吸金集團遊說投資人當人頭向銀行借款，公司可按月支付利息，4年吸金上億元。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

許姓男子涉嫌和房姓同居人、房女姊妹，以及江姓女子開設管理顧問公司，對外宣稱只要願意提供人頭，幫忙向銀行借錢，不但本息都由公司代繳，人頭還可月領1到3%不等的利息，過去4年內，違法吸金上億元，台北地檢署17日指揮調查局基隆市調站，搜索並約談許男、房女等5人，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

檢調接獲檢舉，50多歲的許男和30多歲的房女同居多年，他們倆和江姓女子開設麗峰實業、彤昇管理顧問2間公司，由江女擔任名義負責人，透過業務尋找投資人簽訂借款協議，由投資人擔任不動產人頭，向銀行辦理增額貸款繳回麗峰公司，公司會負責償還銀行本息，另外再按月付投資人貸款額的1%當利息。

如果不想當房貸人頭，投資人也可選擇辦理信貸，同樣把向銀行借來的錢交給公司，坐收月息1~2%，若是投資人直接拿自有資金借給公司，最高可月收3%利息，而這些利息都由房女的2個姐姐負責計算支付，但有投資人因為沒收到約定利息，到調查局提告。

檢調估算，許男等人從2016年到2020年4月間，向10多名投資者吸金上億元，涉嫌違反《銀行法》，17日由檢察官楊冀華指揮調查局基隆市調站，搜索6個相關處所並約談許男等5人到案。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

八百壯士反年改突襲立院　「踹警察打記者」立委吳斯懷等13人起訴

「看！妳家的人都死光了嗎？」　弄丟項鍊拍桌要櫃姐賠錢...婦人下場曝

水淋鍵盤飛踢螢幕　男子大鬧圖書館眾人退避…櫃台女職員淡定：幫我報警！

ET快訊
威力彩史上「20億↑頭獎」得主公開！他逛夜市變富豪
地獄24分鐘！台北北投「77：0」虐殺桃園南勢
聖結石「蘆洲聯開宅」火災竟沒滅火器　驚人租金嚇呆網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國際人口流動恐成防疫破口　移民署：外國人居留超過3個月…自動延長30天

影／鄭文燦向殉職飛官靈堂捻香致意　希望國人支持保衛國家的國軍英雄

男監察院旁自焚全身焦...搶救2天亡　母「一個原因」拒為兒收屍

20歲清秀男偏好小鮮肉　「送你寶物哦！」至少10童上當…自拍露鳥照

銀行開戶「貸款代繳本息」！月月好康領1~3%利息　4年吸金上億元

載孕妻去產檢…外商經理遭壓方向盤上「剪斷大拇指」！扔草叢找不到　他崩潰

恆春灑水車、自小客車相撞　水車橫翻「擋2線道」台26北上交通中斷

進口包裝機夾藏120公斤「麻黃鹼」　5毒梟現蹤桃機落網羈押禁見

景美夜市停車爆衝突！2屁孩安全帽猛砸外送員　囂張蛇行嚇壞路人

三峽女身中3槍再被男友推下山！頭髮掛在竹林「上半身剩白骨」…兇手下場曝光

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

國際人口流動恐成防疫破口　移民署：外國人居留超過3個月…自動延長30天

影／鄭文燦向殉職飛官靈堂捻香致意　希望國人支持保衛國家的國軍英雄

男監察院旁自焚全身焦...搶救2天亡　母「一個原因」拒為兒收屍

20歲清秀男偏好小鮮肉　「送你寶物哦！」至少10童上當…自拍露鳥照

銀行開戶「貸款代繳本息」！月月好康領1~3%利息　4年吸金上億元

載孕妻去產檢…外商經理遭壓方向盤上「剪斷大拇指」！扔草叢找不到　他崩潰

恆春灑水車、自小客車相撞　水車橫翻「擋2線道」台26北上交通中斷

進口包裝機夾藏120公斤「麻黃鹼」　5毒梟現蹤桃機落網羈押禁見

景美夜市停車爆衝突！2屁孩安全帽猛砸外送員　囂張蛇行嚇壞路人

三峽女身中3槍再被男友推下山！頭髮掛在竹林「上半身剩白骨」…兇手下場曝光

中職／統一獅會選誰？　余謙、林子豪及張進德浮上檯面

國際人口流動恐成防疫破口　移民署：外國人居留超過3個月…自動延長30天

當年看《轉角遇到愛》還是國中生！　許維芳如願翻唱劇中神曲　

獨／高雄女羞看「三角森林」...萬黑叢中一點白　醫驚喊：有8隻腳還在狂吸

佐登-KY捐贈長照精油舒壓包　執行長陳佳琦：年底前增開診所衝營運

Kipling祭出三千元「雙包組合」　TUMI搶手印花包用三倍券買免貼錢

中職選秀／普門雙「馬」來選秀　期許能入選同隊

影／鄭文燦向殉職飛官靈堂捻香致意　希望國人支持保衛國家的國軍英雄

股神巴菲特投資攻略曝！「財報3大重點」衡量企業價值　再看6指標聰明選股

女粉絲爆料「被帶回飯店脫褲硬上！」　小賈斯汀不忍了⋯正式提告造謠者

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

社會熱門新聞

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

即／台中熊貓外送員　「才停車秒倒花圃內」命危

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

國動辱瑀熙百人斬　判拘役30日定讞

飛官探雙親5天後殉職　超強經歷曝

西門町廢棄旅店火警　濃煙狂竄警消搶救

小黃醉駕逆向上道　聯結車英勇對撞擋下他

快訊／雲林民宅驚傳火災...屋主成焦屍

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

八百壯士突襲立院　吳斯懷等13人起訴

白天顧小孩晚上跑車…台中運將墜海亡！妻：他是好爸爸

80歲老翁山區採菇失足生憾事

更多熱門

相關新聞

郭靜文／慎防假投資真吸金

郭靜文／慎防假投資真吸金

近來區塊鏈科技與虛擬貨幣交易興起，以此作為投資標的者眾多。此外，利用類似老鼠會的方式，以科技話術吸引被害人投資的吸金案件層出不窮。縱使檢警追訴吸金的真正行為人，但錢往往也拿不回來了。

南北大不同！月賺5萬　高雄子民住市區3房、北部人選蛋殼

南北大不同！月賺5萬　高雄子民住市區3房、北部人選蛋殼

實際利率怎麼算？簡單1公式避免吃大虧

實際利率怎麼算？簡單1公式避免吃大虧

套房換預售屋房貸！網分析：投報率4.5%別賣

套房換預售屋房貸！網分析：投報率4.5%別賣

拿親友人頭詐旅遊補助20萬　旅舍夫妻緩起訴

拿親友人頭詐旅遊補助20萬　旅舍夫妻緩起訴

關鍵字：

吸金人頭房貸信貸利息銀行法借貸

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

即／台中熊貓外送員　「才停車秒倒花圃內」命危

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

國動辱瑀熙百人斬　判拘役30日定讞

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面