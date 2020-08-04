疫情＋火災衝擊！李永豐「差點收掉紙風車」嘆：就算中暑也要繼續演

▲紙風車劇團執行長李永豐透露，原打算年底收掉紙風車。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

高鐵公司首度與紙風車劇團合作，將於8月8日晚上7點，在高鐵台中站的「高鐵車站專用區」舉辦「台灣高鐵公益藝文饗宴」大型表演─「武松打虎」。紙風車執行長李永豐表示，6月火災以來已損失上千萬，他透露「原打算年底將紙風車收掉」，所幸如今已逐漸有演出機會，強調「演員即使中暑也要演戲」。

紙風車劇團位於八里的幕後工作室於6月6日凌晨遭大火吞噬，28年來的心血幾乎付之一炬，損失上千萬，然而紙風車執行長李永豐堅持不收捐款，強調要靠自己的力量重新站起來。

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▲紙風車武松打虎將於88節在高鐵台中站上演。（圖／記者李宜秦攝）

李永豐表示，疫情下捐款減少，許多公益團體面臨巨大衝擊，因此他呼籲，若要支持紙風車，可將善款捐給更需要的團體，紙風車仍有機會演出，就要靠自己的力量，以演出費慢慢還完債款。

李永豐表示，在文化藝術層面，我國民間力量遠大於政府，在70年代時，我國經濟富裕，當時社會氛圍對於藝文並不在乎，如今疫情衝擊下，我國政府與藝文的連結依然不多。

▲李永豐表示，演員們即使中暑也要演戲。（圖／紙風車劇團提供）

李永豐表示，紙風車成立28年來，與公部門合作的演出比例不到20％，他表示，政府應多與藝文團體互動，下一代才會更美好，當人生遇到低潮時，就能透過藝術的力量自我療癒，他說，這也是紙風車成立以來到各地免費演出的原因。

李永豐表示，這次與高鐵的合作選在父親節，相當有意義，雖然武松打虎的演出很辛苦，尤其在夏天演出，演員們各個都面臨中暑危機，但不演出就沒有收入，因此大家即使中暑，也會堅持演出，「不怕中暑，只怕沒機會」，他也透露，疫情衝擊下，原打算年底收掉紙風車劇團，所幸如今我國疫情和緩，逐漸有演出機會，為劇團注入活水。