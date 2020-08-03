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提升火災搶救及電動車事故救助能力　台南市消防局辦火搶基礎及電動車搶救訓練

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▲台南市消防局辦理火災搶救基礎班，及電動車暨油電混合車搶救訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局辦理火災搶救基礎班，及電動車暨油電混合車搶救訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為提升消防人員針對火災搶救及電動車事故，能以迅速、正確方式搶救能力，確保消防人員搶救過程安全，3日異地同時辦理火災搶救基礎班及電動車暨油電混合車搶救訓練。

火災搶救基礎班訓練分2梯次共訓練80人，於台南市消防局新化訓練中心、六甲區燃燒櫃及南投竹山訓練中心，每梯次訓練2星期，由台南市消防局挑選具備火災搶救教官資格擔任師資；電動車暨油電混合車搶救訓練，於台南市消防局永華訓練中心及興南客運總站辦理，大隊派出具有車輛搶救經驗人員共86名人員參訓。上午課程由車禍救助教官擔任授課人員，下午課程則由興南客運機務部林堂熙經理提供優良環境場地，並且聘請電動公車原廠技師到場，講解各種車輛電力構造細節及緊急事故處理原則。

為全面提升消防人員執行火災搶救能力，熟練各項基本技能及建立救災安全之正確觀念，確保執勤安全與降低民眾生命財產安全之損害，火災搶救基礎班上課內容包括火災特性及滅火理論、消防人員作業安全、個人防護裝備、空氣呼吸器、水帶、瞄子及相關器材、架梯操作、繩索及救助器材運用訓練、火場人命救助、強制破壞之入口、通風排煙、火災控制、水源供應、消防人員自救等課程，採取模擬狀況實地操作各項技能，並由教官團逐一指導動作技巧，熟練各項火災搶救技能。

▲台南市消防局辦理火災搶救基礎班，及電動車暨油電混合車搶救訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

電動車暨油電混合車搶救訓練課程內容，包含油電混合動力車及電動車辨識、電池種類、電池特性、油電混合動力車及電動車災害潛在風險之感電、快速燃燒、有毒氣體、高復燃風險及油電混合動力車與電動車搶救程序，並且前往台南市興南客運總站，進行電動公車構造及緊急事件程序了解。

▲台南市消防局辦理火災搶救基礎班，及電動車暨油電混合車搶救訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，隨著電動系列車輛在全球嶄露頭角，如今在街頭也經常看見電動車輛或是油電混合車，尤其台南市公車系統更有電動公車路線服務市民，電動公車對於改善空氣環境有所幫助，會是未來先進運輸系統的營運指標，也是先進城市的目標，因此全面提升車禍救助應變能力，深入了解電動車事故救援處理流程，不僅是保障消防人員的救災安全，更是展現守護台南市市民生命財產安全之決心。

消防局長李明峯表示，近來由於車輛技術及環保意識提升的風潮之下，電動系列車輛實為消防搶救人員一大課題，其潛在危害與一般油氣車輛較為不同，因此使台南市消防局人員了解電動車及油電混合車車輛結構、電氣安全、國際救援流程為目前車禍救助事故特別要注意的，充分了解評估每個車禍救災現場個案情境，多面向考量指揮、救援及醫療，如此才能以全方位的能力來維護市民生命、財產安全。

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