紙風車「武松打虎」88節開演！高鐵台中站免費入場　3Q哥：要烙人去看

▲紙風車武松打虎將於88節在高鐵台中站上演。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情在台和緩，為鼓勵民眾走出戶外，高鐵公司首度與紙風車劇團合作，規劃於8月8日晚上7點舉辦「台灣高鐵公益藝文饗宴大型表演－武松打虎」，交通部長林佳龍表示，高鐵打頭陣，未來觀光局也將「接棒」推出數十場公益演出，盼國旅結合藝文活動，讓旅遊更為精緻。立委陳柏惟笑稱，「一定會烙人去支持」。

高鐵公司表示，將於8月8日（六）父親節晚上7時，和紙風車文教基金會合作，在高鐵台中站的「高鐵車站專用區」舉辦「台灣高鐵公益藝文饗宴」大型表演─「武松打虎」，本次為公益活動，民眾可免費入場欣賞。

請繼續往下閱讀...

▲林佳龍、江耀宗都呼籲，民眾可來台中遊玩後順道來看戲。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司董事長江耀宗表示，武松打虎以輕鬆詼諧的方式傳達動物保育觀念，也提醒人與人信任、關懷與展現同理心的重要性，適合大朋友、小朋友觀賞，希望透過首度的合作，鼓勵民眾走出戶外，用行動支持台灣本土藝文活動。

林佳龍表示，這是高鐵公司首度與紙風車合作，但絕對不會是最後一次，未來觀光局也會接棒，在台灣各地推出藝文活動，預計將推出10到20場演出，他表示，許多國人到國外觀光時，都會欣賞當地的藝文活動，希望透過與紙風車的合作，讓國旅變得更加有深度與精緻。

▲陳柏惟表示，「一定會烙人去支持」。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍也說，武松表演時間是晚上7點，正好是父親節當天，民眾可一大早來到台中觀光，白天去玩、晚上吃大餐，接著到高鐵台中站欣賞表演。立法委員陳柏惟表示，這半年來紙風車歷經疫情、火災考驗，變化很大，強調「一定會烙人去支持」。