失依孩子們好想有個「家」！育幼院公益改造計畫　一圓孩子們對家的想望

▲【帶你了解育幼院】讓育幼院的孩童能有家的感覺！一起善的循環吧！（影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

記者廖明慧／綜合報導

七八月是小朋友最愛的暑假，隨著疫情的解封，爸媽帶著小朋友家庭旅遊，互相陪伴，共創美好時光，然而台灣有許多弱勢族群的孩子沒有那麼幸運，他們可能平常缺乏爸爸媽媽的照顧，也可能久久才能見到家人一面，不過樂觀開朗的他們並不孤單，在社會大眾的愛護下，這群孩子健康快樂地成長。「台灣最美的風景是人」，的確，社會每個角落處處是溫情，「半伴青年公益團隊」想讓育幼院小朋友能感受到「家」的溫馨，號召各界專才，幫桃園平鎮樂活育幼院軟硬體進行大改造，半伴團隊說：「希望這裡不只是提供居住的地方，而是讓小孩有家的感覺」。

▲改造前（左）改造後（右）。溫馨的「新家」有色彩、有溫度，處處藏著巧思。（圖／半伴青年公益團隊提供，以下同）

本次活動贊助與協辦單位橫跨各領域，包括傢具傢飾、裝潢建材、油漆塗料、軟裝設計顧問...等。半伴青年公益團隊歷經半年統籌規劃，邀請軟裝師Carol操刀風格設計，老屋住所在各界合作下重生了，這個溫馨的「新家」有色彩、有溫度，處處藏著巧思，不只小朋友們興奮拍手，院長吳媽媽也感動得熱淚盈眶，而各界贊助人士也因為貢獻一己之力而感到驕傲。在新居落成的慶祝Party上，軟裝師Carol語帶哽咽對所有孩子們說：「很高興孩子的成長回憶中有我」；負責活動紀錄的Youtuber「欸這週你要幹嘛」拍攝過程中數度為小朋友的成長故事感動，在鏡頭前鼻酸泛淚、真情流露；主辦單位半伴青年公益團隊則是感謝各界無償贊助，不僅圓滿了孩子們對「家」的想望，也讓半伴「家」的理念得以延伸。

▲本次活動贊助與協辦單位橫跨各領域，包括傢具傢飾、裝潢建材、油漆塗料、軟裝設計顧問...等，老屋住所在各界合作下重生了。

城市另一頭有伴。半伴青年「為你家加油」育幼院改造計畫，一圓孩子們對家的想望



半伴是個青年社群共居的聚落，2017年4月，半伴團隊建立第一個「青年共居空間」，凝聚來自台灣各地青年，在聚落社群中互相扶持成長。同時，半伴團隊創立「繁星計畫」，鼓勵青年對公共利益的自發性提案，希望拋磚引玉喚起社會對公益的關注。因此機緣，「半伴青年公益團隊」應運而生，這群半伴青年有感於共居空間一同歡笑、一起分享、一起生活的美好，經過縝密討論與策劃，他們決定將這份美好傳遞至育幼院。2020年7月，半伴青年公益團隊完成了桃園樂活育幼院改造計畫，老舊的居住空間變身成為溫馨的家，除了硬體上的更新和色調上的改變，讓居住空間更有家的溫馨感，無所不在的居家設計巧思也化作各種祝福，讓孩子們感受到「城市另一頭有伴」，隨時替自己加油打氣，孤獨感退散，例如當孩子們看到樓梯下的彩虹地板，就會想到與園長吳媽「拋開過往，找到心中彩虹」的約定；看到美麗天空牆面，就會提醒自己要勇敢追逐夢想；看到自己彩繪的櫃子，會想發揮創意讓生活充滿繽紛色彩。

半伴團隊說：「愛有很多被祝福的樣子，這次我們希望讓院童也感受到更像家的氛圍！孩童也有從家出發的力量，成為更好的人！而在此同時感謝充滿愛心的企業單位提供各種資源與協助， 你們的支持，讓孩子們擁有一個更溫暖的家、 讓家的力量可以更深入社會每一個角落。」

▲「欸你這週要幹嘛」及軟裝師 Carol 也親自動手加入改造的行列。

▲在38度高溫下組裝傢俱，志工朋友們也一起幫忙，大家熱情參與的心如同夏日的陽光，一樣的猛烈、一樣的炙熱。

▲無所不在的居家設計巧思化作各種祝福，讓孩子們感受到「城市另一頭有伴」，隨時替自己加油打氣。例如看到美麗天空牆面，就會提醒自己要勇敢追逐夢想。（圖／翻攝自影片）

▲當孩子們看到樓梯下的彩虹地板，就會想到與園長吳媽「拋開過往，找到心中彩虹」的約定。

▲彩虹上方是黑板漆牆面，孩子們可在此揮灑創意。（圖／翻攝自影片）



一封簡訊喚起宇宙的使命。風格軟裝師Carol：三年前就想改造育幼院和偏鄉學校



為了將育幼院改造成溫馨的家，半伴邀請風格軟裝師Carol操刀，負責居家設計的重責大任。Carol說三年多前就想要改造育幼院和偏鄉學校，但這個願望對個人來說太龐大、太艱鉅，剛好半伴來找我前一天就又想到了這個壓在心底很久的願望，一直擱置實在無法與自己交代，於是計畫將軟裝新書的版稅捐出來，「這是我覺得我個人可以做得到，而且不用號召大家一起勞師動眾的一個方式」。這似乎是吸引力法則奏效，對宇宙的召喚得到了回應，Carol說：「神奇的事情發生了！當晚我睡到一半，手機私訊『叮』，標題『育幼院改造』，我不加思索立刻秒回參加。」

什麼是風格軟裝師？風格軟裝師俁室內設計師有什麼不同？以居家改造舉例，若是一間老屋，需要處理壁癌、更換管線、規劃隔間、重置衛浴與廚房設備、木工現場施作櫃子等，比較屬於室內設計師的範疇。反之，如果沒有上述問題，但是希望空間佈置與陳設能夠符合自己的風格，那麼就需要「風格軟裝師」來整合協調各種傢具傢飾。

▲Carol說：「半伴團隊找我的前一晚，我剛好也在想改造育幼院的願望。我睡到一半，手機私訊『叮』，標題『育幼院改造』，我不加思索立刻秒回參加。」

育幼院2年後面臨搬遷怎麼辦？「動產型裝潢」新概念，搬家也能帶得走

改造時面臨一大難題，院長吳媽媽說目前育幼院空間是租的，房東要求兩年後要搬遷，既想給孩子們溫馨的居住環境，又擔心裝修品未來搬家時帶不走很浪費，其實許多租屋族也跟吳媽一樣有相同的問題。對此，Carol提出絕佳解決方案，家具方面選用清新好看的「走走家具」，它具備簡易重複拆裝的特性，且材質採用進口樺木板材，耐潮、堅硬、耐用且低甲醛。家具帶得走可以想像，兩年後搬家「地板也能帶著走」竟也做得到！Carol聯繫全台最大的PVC地材廠商「富銘地板」，熱心參與公益的富銘地板全額贊助材料與施作，提供免釘、免上膠、搬家帶得走的「卡扣」系列*。富銘PVC材質具有耐磨、防火、抗潮、抗噪等特性，也不會有蛀蟲的煩惱，過去廣泛使用在商業和教育空間，例如咖啡廳、機場、辦公大樓、圖書館等；此外，由於清潔容易，在台灣也廣受醫療院所採用，而且更重要的是富銘地材產品不含甲醛，施作時全程無毒、無味、無粉塵，提供孩子們健康安全的生活空間。

▲溫馨木紋（左）告別冰冷潮濕的磁磚。質感石紋（右）讓空間更有現代感。

▲餐廳區使用 SPC 木紋地板，讓小朋友在溫暖有質感的環境下用餐。

▲專業團隊正在切割材料，準備以彩虹色彩的地板材取代老舊潮濕的排水溝蓋（左）。

▲可愛俏皮的「彩虹水溝蓋」完成！（圖／翻攝自影片）



▲專業地板拼花，為小朋友在拼出一道彩虹。

▲辛苦了！感謝改造工程的幕後功臣們。

*富銘地板贊助品項：

餐廳區 Green-Flor Pure Spectra SPC 地板 388

地下室活動區 Tarkett 歐越系列 000、008

彩虹拼花 Tarkett Optima, Standard

樂活育幼院吳媽與孩子約定：把過往拋掉，重新開始，找到心中彩虹

育幼院過去又稱孤兒院，若孩童無人照顧或雙親無力照顧，便會由社會局來安置。據內政部家庭暴力暨性侵害防治委員會數據顯示，自民國 9 9 年起平均每天有高達31名兒童遭到不適當的照顧與對待，加上大環境變遷與家庭結構日趨複雜，兒虐個案不降反增，創辦人吳美蘭女士（吳媽），藉由自身早療身障福利機構近15年的服務經驗，創立桃園市私立樂活育幼院。育幼院收容失依的孩子，最小4歲，最大18歲，目前共19位，其中有一位17歲就考取烘焙執照，相當優秀。育幼院的孩子，多半有個「不得已」的身世。於是吳媽與孩子約定：把過往拋掉，重新開始，找到心中彩虹，甚至創造心中的彩虹。



吳媽說，這些年大概養育了70多位孩子，孩子來來去去，最感動的是都還與育幼院保持聯繫。她還說：「很多人常常問我，孩子什麼時候能『返家』，其時這真的無法給答案，但我們都很期待這群孩子能成功返家，擁有一般的家庭生活。」

或許育幼院的孩子們現階段無法返家與爸媽來趟暑期旅遊，也無法體驗親子在車上說說笑笑的情感交流，甚至一起吃頓飯都是遙不可及的夢想，但宇宙充滿愛的能量，會親切的回應每個人心中的願望，只要大家有助人之心，就能讓自己與他人都成為更好的人，進而成就更美好的社會。就像半伴團隊拋磚引玉，號召有志一同的各界專家一起投入育幼院改造計畫，讓暫時無法返家的孩子們，也能擁有家的感覺。

▼院長吳媽說，改造完成後，孩子們蹦蹦跳跳拍手驚呼「好漂亮啊！」（圖／翻攝自影片）



▼「新居落成」Party！大朋友小朋友一起分享喜悅心情。（圖／翻攝自影片）







▼只要有助人之心，就能讓自己與他人都成為更好的人，進而成就更美好的社會。就像半伴團隊力邀各界投入育幼院改造計畫，讓暫時無法返家的孩子們，也能擁有家的感覺。

【主辦單位】

半伴公益青年

【受贈單位】

桃園/樂活育幼院



【贊助與協辦】

富銘地板

走走家具

Edx 艾迪客

欸你這週要幹嘛

Carol軟裝顧問

艾米麗藝術塗裝

Dulux得利塗料

18PARK流行燈飾家飾

和圓裝修

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