　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

捐千元送星巴克品嚐券！一杯咖啡化身原住民學童上學的希望

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 捐千元送星巴克品嚐券！一杯咖啡化身原住民學童上學的希望。（圖／翻攝自影片）

▲上班族每天工作必喝的一杯咖啡，也能化身成為偏鄉地區原住民小朋友的教育資助。（圖／翻攝自影片）

記者林璟倩／綜合報導

你可曾想過手中的一杯咖啡也能做公益？台灣世界展望會與星巴克攜手關懷原住民孩童的教育發展，讓上班族每天工作必喝的一杯咖啡，也能化身成為偏鄉地區原住民小朋友的教育資助！今年「原住星希望」正式邁入22周年，並以「今日的咖啡日常，明日的上學希望」為主題，推出捐款千元就送一張星巴克咖啡券，以及環保袋、野餐墊等相關商品，連加值「阿奈隨行卡」也將成為小朋友的助學金，透過各種方式邀請民眾捐款響應，讓原鄉部落的孩童可以安心讀書，穩定成長。

台灣世界展望會自1999年起，和星巴克攜手合作關懷原住民孩童的教育發展，每年透過「原住星希望」支持台中和平區，南投信義鄉、仁愛鄉、水里鄉、埔里鎮，和嘉義阿里山鄉兒童，其中在2019年就提供約21,209人次偏遠原住民學童的教育助學金、生活補助、住宿、文化知能培養，以及支持偏遠學童課後照顧、生涯發展、才藝學習、文化傳承等服務工作，翻轉了無數孩子們的人生，甚至已有原本是受助童，如今已回到故鄉擔任偏鄉教師的個案。

▲▼ 捐千元送星巴克品嚐券！一杯咖啡化身原住民學童上學的希望。（圖／台灣世界展望會提供）

▲台灣世界展望會與星巴克攜手關懷原住民孩童的教育發展。（圖／台灣世界展望會提供）

因此，台灣世界展望會邀請各界支持「原住星希望」，自2020年8月1日起至10月31日，線上捐款金額每滿1,000元，即贈送星巴克咖啡品嚐券一張，每筆捐款以5張為限，贈完為止。同時邀請民眾至全台星巴克門市義購環保收納系列產品，包括「阿奈寶特環保袋」及「阿奈寶特野餐墊」（8/12上市）。此外，今年也推出2020 阿奈隨行卡，每售出一張，星巴克即捐出售價 10% 作為「原住星希望」助學金。募款期間 (2020/8/1~2020/10/31) 持 2012-2020 年間發行的阿奈隨行卡至門市消費，星巴克將提撥消費金額的 1%，運用於「原住星希望」專案。星巴克也將於8月1日至9月30日將信義經貿門市以窗貼佈置成具原鄉特色的門市。誠摯邀請民眾持續響應22周年「原住星希望」，幫助原鄉學童順利上學，勇敢逐夢，並於未來成為回饋部落的一份力量！

▼影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
買券人想獨吞15億！10北市銀行員包牌中頭獎　LINE截圖流
快訊／女潛水客綠島白沙灣失蹤　送醫不治
第二隻白手套曝光！　竟是統領集團富二代
賓士女駕駛違停又突開門！女騎士遭撞捲公車輪下慘死影片曝光
車頭燈比臉大！越南網紅妹「全裸穿雨衣」狂塞貴賓犬網暴動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

Boxing義賣+直播演唱挺原住民兒少　邀民眾一塊參與全聯零錢捐

總裁點破買房最佳時機：房租高於每月房貸　租不如買！

紙本3倍券還沒花完？到喜憨兒門市用愛消費　買2百送1百

恆隆行捐全台家扶中心200萬Dyson家電　再揪全國電子愛心購物捐

假期揪友打卡美一波！盤點「FUSO 8景」史詩級風景

捐千元送星巴克品嚐券！一杯咖啡化身原住民學童上學的希望

Boxing義賣+直播演唱挺原住民兒少　邀民眾一塊參與全聯零錢捐

「超市零錢捐」每月破130萬！疫情捐款多10%業者感動：台灣最可貴的地方

失依孩子們好想有個「家」！育幼院公益改造計畫　一圓孩子們對家的想望

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

已融化！萌弟把臉湊近想「撸貓」　貓哥見狀自動靠近...網羨：太幸福

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

生小孩一共要花多少錢？　 新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬！

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

捐千元送星巴克品嚐券！一杯咖啡化身原住民學童上學的希望

Boxing義賣+直播演唱挺原住民兒少　邀民眾一塊參與全聯零錢捐

「超市零錢捐」每月破130萬！疫情捐款多10%業者感動：台灣最可貴的地方

失依孩子們好想有個「家」！育幼院公益改造計畫　一圓孩子們對家的想望

澎湖海洋生物都「吃屍體」？在地導遊曝花火節由來：和「華航空難」225死有關

高爾宣金曲入圍2獎「想拿年度歌曲」　談勁敵超大器回應了！

2020年「台灣每個月都有大事」　PTT推爆懶人包！網：歷史課本超重要年份

客廳飛出「血肉一半」溪魚！媽抓尾巴質問兇手　三腳橘貓臉心虛

娃娃機250元「保證夾取」！投了100元後該繼續或放棄　專家：考慮這2點

香港立法會選舉「延後一年」　林鄭月娥：為遏制疫情「做最難的決定」

中職／不是魏碩成　周磊2日先發補輪值空缺

自願做新冠實驗白老鼠！　巴西醫護：幫助研發疫苗是我的使命

【廣編】全台五大振興券搶翻天　投顧順勢推出超強投資振興方案

房內冒出微弱「黃綠色光芒」！她驚呼像鬼火　網笑：房間環境很好

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

公益熱門新聞

疫情漲10%！超市零錢捐每月破130萬

捐款千元助學　送星巴克品嚐券

半伴青年育幼院改造計畫替孩子找溫馨

Boxing義賣+直播演唱挺原住民童

公益巨星演唱會　台南振撼登場

青少年烘焙賽拚夢想：想開戶外親子餐廳

致敬防疫英雄！王令麟暖贈3千萬自然美產品

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

王令麟送愛挺醫護獲讚：體貼入心

醫護辛苦了！王令麟：東森捐贈防疫禮

全聯也推+1元多一件？小額愛心捐

東森集團「送愛到部落」不間斷

三倍券送愛高雄嬤孫泡麵吐司度日

更多熱門

相關新聞

藤原浩設計的「最潮星巴克」

藤原浩設計的「最潮星巴克」

星巴克之前曾和潮流大師藤原浩合作，推出過一系列商品，這次居然有間由藤原浩親自參與裝潢、設計的新門市要在日本開幕了！裝潢以簡約黑、白色調為主，更有潮流、時尚感，裡面還會販賣星巴克和藤原浩的品牌fragment design聯名的系列商品，讓人好想朝聖。

Boxing義賣+直播演唱挺原住民童

Boxing義賣+直播演唱挺原住民童

半伴青年育幼院改造計畫替孩子找溫馨

半伴青年育幼院改造計畫替孩子找溫馨

台塑企業助新北弱勢兒少　去年共捐助472萬元、296戶受益

台塑企業助新北弱勢兒少　去年共捐助472萬元、296戶受益

愚人之友供餐頂新和德疫情相挺

愚人之友供餐頂新和德疫情相挺

關鍵字：

公益愛心雲世界展望會星巴克ET弱勢扶助

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

iPhone 12要來了！首發價格曝光

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面