捐千元送星巴克品嚐券！一杯咖啡化身原住民學童上學的希望

▲上班族每天工作必喝的一杯咖啡，也能化身成為偏鄉地區原住民小朋友的教育資助。（圖／翻攝自影片）

記者林璟倩／綜合報導

你可曾想過手中的一杯咖啡也能做公益？台灣世界展望會與星巴克攜手關懷原住民孩童的教育發展，讓上班族每天工作必喝的一杯咖啡，也能化身成為偏鄉地區原住民小朋友的教育資助！今年「原住星希望」正式邁入22周年，並以「今日的咖啡日常，明日的上學希望」為主題，推出捐款千元就送一張星巴克咖啡券，以及環保袋、野餐墊等相關商品，連加值「阿奈隨行卡」也將成為小朋友的助學金，透過各種方式邀請民眾捐款響應，讓原鄉部落的孩童可以安心讀書，穩定成長。

台灣世界展望會自1999年起，和星巴克攜手合作關懷原住民孩童的教育發展，每年透過「原住星希望」支持台中和平區，南投信義鄉、仁愛鄉、水里鄉、埔里鎮，和嘉義阿里山鄉兒童，其中在2019年就提供約21,209人次偏遠原住民學童的教育助學金、生活補助、住宿、文化知能培養，以及支持偏遠學童課後照顧、生涯發展、才藝學習、文化傳承等服務工作，翻轉了無數孩子們的人生，甚至已有原本是受助童，如今已回到故鄉擔任偏鄉教師的個案。

▲台灣世界展望會與星巴克攜手關懷原住民孩童的教育發展。（圖／台灣世界展望會提供）

因此，台灣世界展望會邀請各界支持「原住星希望」，自2020年8月1日起至10月31日，線上捐款金額每滿1,000元，即贈送星巴克咖啡品嚐券一張，每筆捐款以5張為限，贈完為止。同時邀請民眾至全台星巴克門市義購環保收納系列產品，包括「阿奈寶特環保袋」及「阿奈寶特野餐墊」（8/12上市）。此外，今年也推出2020 阿奈隨行卡，每售出一張，星巴克即捐出售價 10% 作為「原住星希望」助學金。募款期間 (2020/8/1~2020/10/31) 持 2012-2020 年間發行的阿奈隨行卡至門市消費，星巴克將提撥消費金額的 1%，運用於「原住星希望」專案。星巴克也將於8月1日至9月30日將信義經貿門市以窗貼佈置成具原鄉特色的門市。誠摯邀請民眾持續響應22周年「原住星希望」，幫助原鄉學童順利上學，勇敢逐夢，並於未來成為回饋部落的一份力量！

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