假期揪友打卡美一波！盤點「FUSO台灣八景」史詩級風景

▲台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）舉辦「FUSO BELIEVES相信我行」廣告首映會，眾多史詩級美景令人好奇究竟在台灣哪裡。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

好山、好水加上始終保有熱情、堅毅、時時努力不懈的人民日常，正是台灣最美的風景！今(7/28)台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）舉辦FUSO HERO三部曲的第三部曲：「FUSO BELIEVES相信我行」形象廣告首映會，近4分鐘的影片中，小人物樸實努力的身影，襯著屏東三地門青葉國小學童的天籟美聲，感動觀影者，最新廣告將從今日起於在電視和YouTube上同步播出。

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然而，影片中看似熟悉的日常卻美得如史詩般的驚豔美景，勾起許多人的好奇心急著追問，這些美的如詩如畫、令人大嘆「此景只應天上有」的經典畫面，究竟分別座落在台灣哪些縣市？

原來這次廣告影片的拍攝團隊踩遍全台勘景、拍攝，透過鏡頭呈現新竹東安古橋、彰化王功芳苑燈塔、台南七股鹽田、台東金崙大橋、花蓮玉里愛心樹…等8個絕美之境的魔幻時刻，並匯聚成「FUSO 8景」，這些景點也各自蘊含「相信」的力量，鼓勵每個人堅持信念，無懼前進。

相信如鏡的平靜──台南七股鹽田

影片最初宛如天空之鏡的台南七股鹽田吸引眾人目光，過去是台灣面積最大、最晚發展的鹽場遺跡之一，現今即使停產但仍保有特殊的棋盤形狀，每當陽光照射時產生的鏡射畫面，絕美得令人屏息。

相信大海的力量──台東金崙大橋

下一幕FUSO商用車行駛在平行於湛藍太平洋海景上的高架橋，瞬間化身宮崎駿《神隱少女》裡那輛開在海上的列車般，給人一種無比魔幻的感覺，該座橋涼正是被譽為全台最美高架橋的台東金崙大橋，行走其上，彷彿下一秒就掉進仙境。

相信夢想可以起飛──屏東賽嘉飛行場

青葉國小學童身著魯凱族傳統服飾嘹亮吟唱的位置，則是一年四季都可飛行且視野遼闊的屏東賽嘉飛行場，它不僅是國內第一座航空公園，也是東南亞唯一可在冬季飛行的場地，高品質飛行環境喚醒人心深處對冒險的渴望。

相信有心最美──花蓮東豐里金城武樹

而在一整片金黃色稻田中央，筆直的路上有一顆當地農民無心種出的愛心樹，這是當地新興的打卡點，位於193縣道約105-105.5K處的「東豐里金城武樹」，遠遠就能看著他對你比著大心，展現台灣人的無比熱情。

相信相遇的美好──新竹東安古橋

接著FUSO行經古色古香的五孔石造拱橋，是昭和二年（西元1927年）仿日本皇宮橋梁而建的新竹東安古橋，每一塊都有著截然不同的色澤紋理，散發著典雅內斂的氣息，電影《我的少女時代》還曾在橋下取景。

相信亙古的奇蹟──花蓮白鮑溪

車行山中小徑濺出水花穿越花蓮白鮑溪，發源自中央山脈，清澈的溪水終年潺潺不息，溪流向東蜿蜒而下，沿途形塑地貌為峭壁、溪谷及瀑布，河床裡的石頭不時閃現綠色、紫色的光芒，原來它們是知名的豐田玉和蛇紋石，在指掌間感受一下匯聚山川靈氣的玉石魂。

相信黑白很有型──彰化王功芳苑燈塔

而身著一身黑白直條紋，全台最時髦也最年輕的彰化王功芳苑燈塔，是一座有著八角形外觀的鋼筋混泥土建築，頂層外圍環繞著陽台。每年七月前後舉辦「王功漁火節」時，在燦爛煙火的襯托下，顯得更為魔幻動人。

相信美好在終點──花蓮玉長公路

最後串連花蓮山線與台東海線的玉長公路，是台灣最美的公路之一，也是唯一以隧道方式穿越海岸山脈的公路，沿線不僅能欣賞到花東縱谷的青蔥翠綠，還能一睹東海岸線的遼闊無際，而在玉長公路終點則貌似動畫《灌籃高手》的櫻木平交道，一整片湛藍的大平洋在遠方閃爍著流光點點，形成山海交會的獨特景觀。

有鑑於國人近期熱愛旅遊踩點的風潮，FUSO總代理DTAT特別催生「FUSO 8景踩點打卡」活動，要與更多人分享台灣經典美景，即日起只要至上述8個美景秘境用FB或是IG社群軟體拍照打卡，並標註#FUSOHEROES及#FUSOBELIEVES後，上傳照片至FUSO臉書，即可將美景轉化為實體版，獲得「FUSO 8景酷卡明信片一組」(數量有限，送完為止)，無論是寄給閨蜜好友共賞美景或擺放家中作為裝飾都很chill，透過實際行動揪更多人一起親眼見證台灣最美的風景。

活動詳情請上FUSO臉書粉絲頁查詢►►►