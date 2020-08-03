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你也可擁有網路世界的新型銀行　「一個屬於所有公民的未來銀行」

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▲信用卡隱藏好康（示意圖／達志影像）

▲網路世界的新型銀行是未來趨勢。（示意圖／達志影像）

文／台灣海耶克公司總經理來智行

新冠疫情正在改變我們所熟悉的世界，原本習以為常的生活逐漸變成了模糊褪色的記憶。在全世界疫情一波接著一波擴大、封鎖隔離時間持續延長；所有的人都同意，線上生活模式將不再只是選項，而是正在逐漸形成的生活新常態。

網路世界的新型銀行

現在，讓我們想像一個疫情後的未來銀行；計程車司機點擊一下手機螢幕，未來銀行就借給他換新車的貸款，利息從每筆乘客的車資直接扣除。年輕的獨立樂團只花了一分鐘就從未來銀行得到了下個月演唱會的舉辦經費，他們預支的是YouTube 上演唱會影片串流的收入。

藝術收藏家在拍賣場競拍名畫的時候急需資金，於是他在現場用手機將帳戶內的普洱茶資產憑證質押給銀行，由於不需要真偽鑒定，收藏家快速取得了融資，成功的讓他搶拍下珍貴的畫作！一個上班族剛剛收到上個月沒中獎的樂透彩退款，就順便買了這個月的樂透彩！是的，未來買樂透彩將不需要再花錢，大家先集資借給未來銀行，銀行的利息就是樂透獎金。

更棒的是，借錢還能夠賺錢。因為他們在完成交易的瞬間，還同時獲得了未來銀行的股票，以酬謝他們的貢獻。銀行還不忘叮嚀，週末的時候要參加投票，ㄧ起決定銀行下一個季度發行的基金內容。

以上所有的活動，沒有一個銀行人員參與，是由全球數不清的主機節點共同維護。現金由程式監管，交易沒有中間人，利率由市場即時決定，利息以區塊鏈出塊時間計算，每15秒到賬一次。這是一個由所有參與服務的人共同管理，一個屬於所有公民的未來銀行！

「去中心化金融」起飛年

聽起來很像天方夜譚，或是科幻電影情節。其實，以上的部份場景已經在現實生活中發生，而且每天都有新的服務推出。像是：美國的MakerDao、Compound、台灣的TokenBacon等的區塊鏈「去中心化金融」創新公司都在積極地實現上方的場景，努力開闢一個新興的生態系統，重新定義我們所熟知的金融服務。

如果有在關注區塊鏈發展的人都會同意，今年區塊鏈將會是「去中心化金融」起飛年。目前「去中心化金融」市值只佔整個區塊鏈產業微不足道的1.5%，如果以比特幣目前一萬美元價格計算，可以說「去中心化金融」的發展現在正位於比特幣2012-2013年的時間軸上。

2013年中當時的加州矽谷新創公司Coinbase很開心地宣布，達成了一個月內以每個比特幣22美元的價格出售了約5萬顆的比特幣；七年後的今天，Coinbase每個月有300萬筆以上的比特幣交易，每個比特幣的價格超過1萬美元。

▲▼錢包,債務,還債,卡債。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「去中心化金融」總市值短短半年，市場就成長了8倍。（圖／取自免費圖庫Pixabay，示意圖。）
半年成長了八倍的市場

嚴格來說，「去中心化金融」不能算是一個嶄新的名詞，但是與其他區塊鏈應用相比，真正投入的團隊並不多，原因是「去中心化金融」需要非常紮實的區塊鏈技術、一定的金融知識與連結產業的業務能力，同時需要長時間的默默耕耘與開發。

雖然如此，經過多年的探索發展，「去中心化金融」的潛力逐漸受到認同和發現，目前已經衍生出了穩定幣、借貸平台、預言機、保險、支付平台等多種金融創新。但是真正的突破是在今年上半年，「去中心化金融」總市值由一月的9.3億美元，短短半年市場就成長了八倍，到達79億美元。

目前最受重視的「去中心化金融」是：數位貨幣借貸服務，它被稱作是未來銀行的雛形。它像傳統銀行ㄧ樣具備資金池，利率基於供需法則，演算法生成。它提供浮動利率，無需協商，具有完全透明的數位貨幣餘額資訊，記錄所有歷
史利率。

台灣的「區塊鏈金融服務」

台灣在這領域也沒有缺席，新創公司TokenBacon一直是台灣最積極的區塊鏈金融服務，也是少數的企業區塊鏈協議 (enterprise blockchain protocol) 。擁有成功將藝術品代幣化的豐富領域經驗，過去1年經手的實體藝術品價值高達數億新台幣，產生了5％的收益。TokenBacon成功實現了藝術品代幣化，利用智能合約對藝術品的來源與交易過程防偽，讓所有人都可以安心的進行藝術品交易。

雖然以太坊生態的許多DeFi服務取得了驚人發展，像是MakerDAO與Compound。但是TokenBacon認為需要填補的關鍵缺口是將現實世界的資產與數位資產融合在一起。通過橋接這兩個生態系統，將兩個生態系統的優勢發揮到一起，創建更強大的產品，同時以簡單透明的方式運行，任何人可以輕鬆理解它，為資產提供總體透明度。

請繼續往下閱讀...

▲▼保險科技發展，未來投保可望採用生物辨識確認身分。（圖／達志示意圖）

▲「治理代幣」是社群管理和發展的工具，就像公司的股票。（圖／達志示意圖）

屬於所有人的「加密資產借貸」服務

基於藝術品的豐富經驗與紮實的區塊鏈技術，TokenBacon與字畫、古董、音樂等藝術專業同好共同推出了全球第一個藝術加密資產借貸的去中心化金融公鏈服務-「Artem加密資產借貸市場」，目標是彌合藝術資產與鏈上經濟之間的鴻溝。「Artem加密資產借貸市場」將秉持公鏈去中心化共同治理的理念，由「Artem基金會」管理。

去中心化共同治理的核心信念之一是，生態系統中的每個利益相關者都應持續參與決策，而不必依賴或信任任何人。因此，「Artem基金會」依循目前Compound、Uniswap等去中心化金融服務的「流動性挖礦」機制來獎勵社群參與。社群成員將獲取公開與固定數量的「治理代幣」。Artem的「治理代幣」將不會舉辦ICO、眾籌或是代幣販賣。取得「治理代幣」的唯一方式是必須對Artem社群作出實質貢獻。

不只是金融，也是一個「去中心化治理」的社會實驗

「治理代幣」是社群管理和發展的工具，就像公司的股票，「治理代幣」將授予其所有者投票權和指導權。去中心化服務在尋求建立充滿活力的全球社群時，「治理代幣」是至關重要的組件，它將引起廣泛的參與並消除集中控制風險。具體而言，「Artem基金會」與「Artem加密資產借貸市場」將通過「治理代幣」實施治理。社群成員使用「治理代幣」獲得對Artem以太坊智能合約和社群的控制權。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

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