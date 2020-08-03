360度環覽峽谷！太魯閣「山月吊橋」12日啟用　7日上午網路預約

▲橫跨太魯閣國家公園立霧溪的山月吊橋8月12日舉行啟用典禮後即正式對外開放試營運。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

橫跨太魯閣國家公園立霧溪的山月吊橋即將於8月12日舉行啟用典禮，典禮後將正式對外試營運，採網路預約解說方式，每日上、下午各2場，每場200人，每天開放800人入場，歡迎民眾預約。

山月吊橋全長196公尺，寬2.5公尺，距離溪谷153公尺，為無障礙的吊橋，輪椅和嬰兒車都可以暢行無阻。吊橋南岸和北岸都設有觀景平台，只有南岸有橋塔，減少工程量體。而橋塔則設計成「月」字形，與周圍群山相呼應。由於橋面高懸在溪谷上方，風勢強勁，因此橋面中央特別設置格柵，以利峽谷風穿越，可以減少吊橋的震顫，增加穩定性。吊橋從規劃設計到施工階段，重視每個環節及公安，因此也獲得2018年公共工程金安獎及2019年的公共工程金質獎的肯定。

▲山月吊橋全長196公尺，寬2.5公尺，距離溪谷153公尺，為無障礙吊橋。

站在山月吊橋上，居高臨下，視野開闊，向東可以俯瞰燕子口的太魯閣峽谷；向西則立霧溪在山中蜿蜒向東流，布洛灣環流丘地形也一目了然，可以獲得從高處欣賞太魯閣峽谷全新的視覺體驗。太魯閣國家公園管理處表示，興建山月吊橋最主要的目的是為了遊客分流和遊憩安全，將太魯閣峽谷中的遊客分散到山月吊橋上，達到離災減災的目的，當然也提供遊客地景觀察的新視野和特別的遊憩體驗。

山月吊橋開放初期試營運期間將採行預約解說方式，由專業解說員為遊客深入解說太魯閣峽谷地景生態與山月吊橋歷史。每日9:00、11；00、13；30及15；30共4場，每場45分鐘，開放200人入場，每日共800人。將採行網路預約方式，7日前開放網路預約，預約系統預計8月7日上午9時正式上線，可開始預約8月12日下午之後的場次，請民眾上太魯閣國家公園官網預約，網址: https://www.taroko.gov.tw/zh-tw/Service/MountainMoonBridge。

▲山月吊橋可從高處欣賞太魯閣峽谷，讓民眾有全新的視覺體驗。

為了維護遊客安全，太管處提醒遊客，吊橋上風勢強勁，禁止撐傘、跑跳、攀越欄杆等影響安全的行為，並請注意不要讓隨身物品墜落。同時，8月12日中午起對外開放，預期人潮聚集，為遊客安全考量，山月吊橋及周邊的布洛灣台地禁止空拍機起降及空拍，已申請核准者也一併禁止。

政府推行防疫新生活，山月吊橋開放正好提供遊客一個新景點。除了山月吊橋之外，燕子口、九曲洞、砂卡礑步道、長春祠、白楊步道、匯德步道等，都是遊客喜歡造訪的熱門景點。為了讓遊客可以掌握各景點的遊客量，避開人潮過多的景點，太管處針對上述景點的遊客量在太魯閣國家公園官網以紅、黃、綠燈顯示，紅燈表示人潮眾多，綠燈表示遊客較少，提供遊客出遊參考。網址: https://www.taroko.gov.tw/zh-tw/ScenicComfort。

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