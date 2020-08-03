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中壢客運路口追撞等停機車　再衝對向教會外牆！騎士骨折司機挫傷

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓男子2日晚間駕駛中壢客運公車行經桃園區成功路口處，因路口交通號誌轉換黃燈，前方林姓機車騎士停車等候，公車來不急煞車追撞機車後又衝入對向三民路口處天主教會外牆才停住，造成林姓騎士肋骨與左腳骨折受傷，江姓駕駛腰部與身體多處挫傷；案發後，警方封鎖路口處理，2名受傷者經酒測後酒測值為零，相關肇事責任仍在釐清中。

▲桃園市中壢客運2日晚間行經桃園區成功路處，因前方機車停車來不及剎車追撞後再衝向對向教會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢客運2日晚間行經桃園區成功路處，因前方機車停車來不及剎車追撞後再衝向對向教會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢客運2日晚間行經桃園區成功路處，追撞前方機車再衝入對向教會，警方現場進行疏導處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢客運2日晚間行經桃園區成功路處，追撞前方機車再衝入對向教會，警方現場進行疏導處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，2日晚間9時43分許，林姓男子騎車後女友沿成功路準備往龜山方向行駛，在成功路、三民路口因路口交通號誌變換為黃燈乃停車等候，後方由江姓男子駕駛之中壢客運公車因煞車不及，往左方閃避仍擦撞機車再撞上對向三民路之天主教會外牆樑柱才停止，公車車頭玻璃全毀，巨大撞擊聲也將驚動教會修女探門查看。

▲桃園市中壢客運2日晚間在桃園區成功路與三民路口處肇禍，警方將肇事公車吊離現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢客運2日晚間在桃園區成功路與三民路口處肇禍，警方將肇事公車吊離現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局第一大隊大有分隊派員將機車騎士林姓男子與江姓公車司機送醫治療，其中林姓騎士肋骨、左腳骨折受傷，女友未受傷、江姓公車司機則有腰部與身體多處擦挫傷；桃園警分局交通中隊對2名駕駛進行酒測，酒測值為零，隨後協助傷者送醫並封鎖路口進行交通疏導。

桃園警方呼籲路口應減速禮讓，遵循號誌及標線規定行駛，以確保行車安全，至於肇事責任則還在調查釐清中。

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