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3種願望一次滿足！「金山甘藷季」焢窯、觀星還可欣賞遙控無人機

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▲2020金山甘藷季活動記者會，義式主廚示範製作甘藷甜品。（圖／翻攝自新北市政府）

▲2020金山甘藷季活動記者會，義式主廚陳建佑示範製作甘藷甜品。（圖／翻攝自新北市政府）

實習記者莊子誼／綜合報導

每年8月為甘藷產季，新北市金山區的甘藷聞名全台，其中以臺農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷為極品。金山區公所結合北海岸觀光產業、在地青農及地方創生團隊共同行銷，推出一系列精彩活動，並首推夜間星光焢窯及北海岸遙控無人機表演，邀請民眾一起品嘗在地農產，共度美好暑假夜晚。

義式料理主廚陳建佑於今日的記者會上示範「義式甘藷焦糖布蕾」、「橙香甘藷堅果塔」、「甘藷盆栽提拉米蘇」等3道甘藷甜品，本土甘藷結合義式料理產生新滋味，喜愛美食的民眾可在家輕鬆料理。

請繼續往下閱讀...

今年的「金山焢窯非你莫藷」千人焢窯主活動，將於8月22日在金山區玉爐路農田展開，即日起於金山區公所網站及臉書專頁受理網路報名，特別的是，今年首度推出夜間星光控窯活動，窯數有限，每窯1,000元，此外，主活動開場表演將邀請歌后葉璦菱獻唱，且現場還有免費甘藷DIY體驗及農夫市集，闖關成功就有機會抽到總價值10萬元的好禮。

小農市集將在8月8日、9日於金山青年活動中心盛大開幕，青農農特產品促銷讓民眾嚐鮮搶好康，8月15日至9月6日每週末將移至中角灣國際衝浪中心持續販售。而金山農友也將於8月27、28日及8月29、 30日分別在板橋農會及臺北希望廣場舉辦展售會，方便民眾搭捷運輕鬆購得。

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