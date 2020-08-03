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18億變4億！國民黨團爆中油賤賣五輕設備　籲檢調介入調查

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▲▼國民黨團召開「中油有鬼 五輕遭賤賣 檢調應立即介入查察」記者會 林為洲 林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「中油有鬼 五輕遭賤賣 檢調應立即介入查察」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

中油五輕設備在2014年進行汰換，一間馬來西亞公司以18.39億決標，但中油不願意提供歲修報告導致交易破局，在去年再次公開招標，最後得標金額僅4.4億，和前一次差了14億。立法院國民黨團3日召開記者會，質疑中油賤價出售國家財產，要檢調介入調查，呼籲中油立即停止簽約。

黨團總召林為洲表示，中油五輕設備為了更新遷廠，要把設備招標售出，第一次招標金額18.39億決標，卻因某種原因簽約不成，導致廢標，今年再次招標，此次標售金額4.39億，跟上次差了14億。

林為洲質疑，上次投標得標了卻不簽約，這次招標直接降了14億，到目前為止，中油都沒提供鑑價報告，此案預計8月7日完成契約用印，「我們很緊急，這是國家的錢，本來可以賣18.39億，現在變4.4億，還急著跟人簽約」，因此，國民黨團提出告發，要求中油清楚提供兩次鑑價報告說明，並呼籲賤賣國營事業資產是賤賣國產、圖利廠商，應終止簽約。

立委林思銘指出，整個招標過程鬼影幢幢，108年馬來西亞商以18.39億元得標時，中油為何拒絕提供103年歲修報告？這個歲修報告花了3億元公帑去做，還用氮氣保存設備不受氧化，中油竟然自行斬斷出售可能，時隔一年，反以4.39億元賤價賣出，這完全違背常理，甚至讓人懷疑五輕工場內的重要設備，是否早已遭人盜賣。

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