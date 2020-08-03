追女生好難！專家曝「2招吸引法則」容易脫單...創造反差感很重要

▲追女生2招吸引法則，讓自己擁有主控權。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／智遠老師

大家好！我覺得我經常會遇到一些男生跟我說這樣一句話：「只要我有足夠的金錢，還要靠吸引幹嘛？」我認為這個問題是應該探討一下，是不是真的有多數男人都是這麼想的呢？有錢女生自然會喜歡我？這個問題到底是不是對的呢？但說實話，現在已經有很多男生已經拋棄了這種“舊時代”的觀念，開始注重在戀愛學分、吸引學分的的學習。



我們時代一直在不斷進步，追女生的方法當然也會需要進步。就像是最近和一個多年不見的朋友聊天。

他說：「現在的女生可真不好追！」

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我問他：「怎麼，你這是看上哪個了呢？」

他說：「認識有好幾個月了吧！我對她一見鐘情，但我發現她卻沒有看上我。」

我說：「嗯？？為什麼？」

他說：「唉～因為從相處上我知道她對我沒感覺，可我晚上睡不著的時候，經常會去翻我們的聊天記錄和她的社群軟體，每天都會不知覺的想知道她過得怎麼樣、她今天在幹什麼。」

我說：「我們男生還是要自己主動一點嘛！如果這麼喜歡她，就多主動找她聊聊，多瞭解她囉！」

他說：「哎，天天找她聊、關心她、也給她買過禮物給她驚喜，但是根本沒用，人家根本就不吃我這一套，主動有啥用？」

我說：「那你有沒有想過她為什麼不吃你這一套呢？」這時他沉默下來，不發一語。

我身邊總是有很多男生都和我說，現在女生的眼光變高了、變現實了，談戀愛不再是以前的時代，能過日子就行。但是你們要搞清楚現在是什麼時代好嗎？我們並不是生活在以前農業時代的人，這一點總需要認清吧？男生可以有自己的擇偶標準，女生也有的好嗎？說白點，這是一種尊重，要是連這點你都沒有辦法滿足人家，憑甚麼叫人家跟你交往對吧？



不是每個女生都一定像網上說的那樣的擇偶標準，「你要有劉德華的顏，還要你有郭台銘的錢」，那要是你這兩者都沒有，真的就找不到對象嗎？雖說有趣、有顏、有錢，可能是廣大女生心中的理想型。不過，在我們的現實生活中大部份女生也都只是普通人而已，白馬王子、霸道總裁你認為有那麼容易碰見嗎？

不要再被電視劇、網上的說法給蠱惑了，這些只不過是劇情需要罷了，沒有這種劇情你看得下去嗎？活潑、踏實、體貼、有責任的男生，才可能是廣大女性最真實的擇偶訴求。

那麼問題來了，如何解鎖自己的裝備呢？讓她欲罷不能？

一、明確表明自己的標準

有自我標準的男生，也就意味著你對事物都擁有自己專屬的判斷力和原則，不會太容易隨波追流。同樣跟其他男生都是12年學習教育，大部份男生、女生在三觀，這些最基本的標準上其實也都差不多，沒有太過份的差異。



但是真正讓人很容易忽略的地方，往往都是在生活中的一些細節。比如當女生問你，我們去喝奶茶、還是咖啡，吃火鍋還是烤肉，去你家還是我家？你是不是都慣性告訴她，都可、隨便、看著辦....在這種情況下相處，女生要是還不和你說拜拜，可能就是真愛了吧，那你還在等什麼？



一個男生就應該也要有自己的標準，不管是在吃飯、穿搭、睡覺，什麼都好，都應該要有自己的主見。當女生問你時，能夠快速從容的告訴對方，你的想法：比如，我比較喜歡火鍋，而女生絕大部份也是，所以我們走吧，不要浪費時間！而不是一直等待女生自己來問你。

有很多時候，我們可能在一個轉角就會喜歡上一個女生。什麼性格合不合，價值觀相不相符，生活習慣是否合得來，這些因素，在愛情的小火苗燃起的那一瞬間肯定都是不會考量到的。我們在被愛情沖昏頭腦的時候，總是把喜歡的人放在第一位，為了讓對方和自己在一起什麼條件都可以接受。



但是女生是不會喜歡總是給自己默默鼓掌的小粉絲喔～所以在兩個人相處的過程當中，要把握好自己的一個原則，多勇敢表現自己。

▲聊天過程可以多保持一些神秘感，不要洩漏太多消息。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

二、要變成她身邊不一樣的男人

在上面剛剛已經有提到“不一樣”的重要性了。那麼在日常生活上，如果你對自己的生活安排與想法，同時也是一個為自己加分的事情。你的興趣愛好、生活模式都可以成為，為你默默給你加分的武器～此外，也可以多嘗試去營造一點點自己的神秘感。



比方說：



1.聊天不要一下泄露太多消息

之前我寫的文章裡面都有提到，男生女生在聊天也好、約會也好，其實最重要的就是創造情緒價值，引起共鳴。那麼在你們聊天的過程中，也就可以多注重保持一下神秘感。不要一開始聊天就像自我介紹一樣，告訴對方你住哪裡、做什麼工作的等等。從簡單的一句Hello或是Hi，都可能比直接叫你本名更親密。



2.適當創造反差感

你們可以想像一下，我的一個男性朋友190幾公分，卻養了一隻吉娃娃。我之前陪他出門遛狗一次，在我眼中都是一道奇特的風景，路邊的人抬頭看看他又低頭看看小狗，路過的女生，回頭率極高。這就是一種反差，高高大大的男生，卻牽了一隻很萌的狗，不知道又要萌化了多少女孩的心。



在女生心中一定有很多小劇場在想：“明明應該是這種類型，但是他卻搞那樣...”當一個女生開始這麼評論你的時候，那就證明了你可能有吸引到她了，不按常理出牌的你往往更具魅力。

所以形成反差感的方式有很多，例如平常喜歡看書的文靜男生，偶爾也會去酒吧，平常熱愛運動的健身達人，也寫得一手好字等等。類似這樣的反差，你有沒有學到幾招呢？總之，就是要把自己和她身邊的一些舔狗、直男做個分開的界線。

▲當你比女生還了解她的時候，追女生就盡在掌握之中。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

總結：

現在很多男生都知道追女生要先吸引，但是怎麼吸引卻不知道。是要在社群軟體展示自己的社交價值，要學會包裝自己嗎？要曬網紅酒店下午茶、曬健身、曬工作嗎？但是你仔細一看，這些所謂的社交套路好像只有網紅用的最多。



其實，一條簡單的生活感悟，比這些濾鏡美顏的配圖都好使：你曬美食、曬衣服、曬酒店啥的，對女生來說沒用，她對你這個人是什麼樣子的人，依舊是一無所知。在上面提到的這幾點，不管是表明自己的標準！或者是要變成她身邊不一樣的男人！其實就是在展示我們自己的社交價值、以及人格魅力，只有這樣才能真正的吸引她。



或許，在以前物質匱乏的時待，愛情會更偏向於愛情，但新時代的追女生方式，也絕對不是「以金錢為主導」。有些男生可能會不信，但是他看到自己身邊的一些朋友，也沒有比自己有錢，甚至還沒有自己長得帥，但就是會有令他羨慕的女朋友。



在現實生活中，就是有一些人，這些人在你眼中並不起眼，但是他們卻能做到『萬花叢中過，片葉不沾身』！這讓你不得不信，《追女生，真的跟金錢沒有太大關係》！



在“吸引”的張力下，女生需要的愛情，「是一個世界、是一個夢想，她有一個藍圖」，雖然她需要的愛情是怎樣，她自己可能也還不是很清楚。但我們追女生所要做的就是，為她打造一個“世界”，並且不斷增加吸引因素，讓她被我們持續吸引，讓她覺得，她想要的愛情就是這樣的，你為她展示、付出的這一切，就是她追求的愛情！



這就是我們懂得戀愛學分，用來追女生的強大之處：『當你比女生還了解她的時候，你追女生就盡在掌握之中！』追女生，你給女生的“世界”絕對不可能只有金錢，我們先不討論你能否塞得滿的情況。即使塞得滿，那你為她建立起來的“世界”就不是愛情的世界，而是金錢的世界。



雖然目的是達到了，但卻很容易變質了，因為有可能別的男生比你更有錢。你不但享受不到愛情帶來的幸福快樂，而且通過金錢建立起來的愛情，會很容易就崩塌。那為什麼會有那麼多人，那麼憤世嫉俗地認為：「追不到女生就是因為自己沒錢？」



其實當你有這樣的想法，你已經把金錢在愛情上的作用放大了。金錢在愛情中能起作用，這點本身並沒有錯，但是這個作用到底有多大呢？你可以理解為：「金錢是你為女生構造的“世界”的基礎，只是一個物質基礎而已。」

就像我們要吃飯才能保持正常的生命活動一樣。但如果你想讓你的生命變得多姿多彩，就需要更多的其他因素來輔助。也就是說，女生雖然期待你的愛情世界，但人都是要生活在現實的，在追求夢想的路上，也需要有一定的物質基礎支撐，是吧？



我想告訴你：不管你是一個多麼厲害的人，學不會“吸引”，那在追女生將會非常艱難，而且沒有效果。如果，你只是想要利用金錢來吸引到一個女生，那麼，你這段感情的結局注定是悲哀的。甚至是你的生活、工作也會遭受重創！所以「吸引」這個環節你一定要做好，這也是追女生當中最重要的環節。這樣以來，你所得到的愛情，才會是最美好的，而且是鞏固的！



希望今天分享的這個主題，能夠對你有幫助～千萬不要擅自否定自己，如果還有任何疑問，可以將你遇到的煩惱告訴我，祝你早日追到那個她～

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99