　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

追女生好難！專家曝「2招吸引法則」容易脫單...創造反差感很重要

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲追女生2招吸引法則，讓自己擁有主控權。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／智遠老師

大家好！我覺得我經常會遇到一些男生跟我說這樣一句話：「只要我有足夠的金錢，還要靠吸引幹嘛？」我認為這個問題是應該探討一下，是不是真的有多數男人都是這麼想的呢？有錢女生自然會喜歡我？這個問題到底是不是對的呢？但說實話，現在已經有很多男生已經拋棄了這種“舊時代”的觀念，開始注重在戀愛學分、吸引學分的的學習。

我們時代一直在不斷進步，追女生的方法當然也會需要進步。就像是最近和一個多年不見的朋友聊天。

他說：「現在的女生可真不好追！」

請繼續往下閱讀...

我問他：「怎麼，你這是看上哪個了呢？」

他說：「認識有好幾個月了吧！我對她一見鐘情，但我發現她卻沒有看上我。」

我說：「嗯？？為什麼？」

他說：「唉～因為從相處上我知道她對我沒感覺，可我晚上睡不著的時候，經常會去翻我們的聊天記錄和她的社群軟體，每天都會不知覺的想知道她過得怎麼樣、她今天在幹什麼。」

我說：「我們男生還是要自己主動一點嘛！如果這麼喜歡她，就多主動找她聊聊，多瞭解她囉！」

他說：「哎，天天找她聊、關心她、也給她買過禮物給她驚喜，但是根本沒用，人家根本就不吃我這一套，主動有啥用？」

我說：「那你有沒有想過她為什麼不吃你這一套呢？」這時他沉默下來，不發一語。

我身邊總是有很多男生都和我說，現在女生的眼光變高了、變現實了，談戀愛不再是以前的時代，能過日子就行。但是你們要搞清楚現在是什麼時代好嗎？我們並不是生活在以前農業時代的人，這一點總需要認清吧？男生可以有自己的擇偶標準，女生也有的好嗎？說白點，這是一種尊重，要是連這點你都沒有辦法滿足人家，憑甚麼叫人家跟你交往對吧？

不是每個女生都一定像網上說的那樣的擇偶標準，「你要有劉德華的顏，還要你有郭台銘的錢」，那要是你這兩者都沒有，真的就找不到對象嗎？雖說有趣、有顏、有錢，可能是廣大女生心中的理想型。不過，在我們的現實生活中大部份女生也都只是普通人而已，白馬王子、霸道總裁你認為有那麼容易碰見嗎？

不要再被電視劇、網上的說法給蠱惑了，這些只不過是劇情需要罷了，沒有這種劇情你看得下去嗎？活潑、踏實、體貼、有責任的男生，才可能是廣大女性最真實的擇偶訴求。

那麼問題來了，如何解鎖自己的裝備呢？讓她欲罷不能？

一、明確表明自己的標準

有自我標準的男生，也就意味著你對事物都擁有自己專屬的判斷力和原則，不會太容易隨波追流。同樣跟其他男生都是12年學習教育，大部份男生、女生在三觀，這些最基本的標準上其實也都差不多，沒有太過份的差異。

但是真正讓人很容易忽略的地方，往往都是在生活中的一些細節。比如當女生問你，我們去喝奶茶、還是咖啡，吃火鍋還是烤肉，去你家還是我家？你是不是都慣性告訴她，都可、隨便、看著辦....在這種情況下相處，女生要是還不和你說拜拜，可能就是真愛了吧，那你還在等什麼？

一個男生就應該也要有自己的標準，不管是在吃飯、穿搭、睡覺，什麼都好，都應該要有自己的主見。當女生問你時，能夠快速從容的告訴對方，你的想法：比如，我比較喜歡火鍋，而女生絕大部份也是，所以我們走吧，不要浪費時間！而不是一直等待女生自己來問你。

有很多時候，我們可能在一個轉角就會喜歡上一個女生。什麼性格合不合，價值觀相不相符，生活習慣是否合得來，這些因素，在愛情的小火苗燃起的那一瞬間肯定都是不會考量到的。我們在被愛情沖昏頭腦的時候，總是把喜歡的人放在第一位，為了讓對方和自己在一起什麼條件都可以接受。

但是女生是不會喜歡總是給自己默默鼓掌的小粉絲喔～所以在兩個人相處的過程當中，要把握好自己的一個原則，多勇敢表現自己。

▲情侶,約會（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲聊天過程可以多保持一些神秘感，不要洩漏太多消息。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

二、要變成她身邊不一樣的男人

在上面剛剛已經有提到“不一樣”的重要性了。那麼在日常生活上，如果你對自己的生活安排與想法，同時也是一個為自己加分的事情。你的興趣愛好、生活模式都可以成為，為你默默給你加分的武器～此外，也可以多嘗試去營造一點點自己的神秘感。

比方說：

1.聊天不要一下泄露太多消息

之前我寫的文章裡面都有提到，男生女生在聊天也好、約會也好，其實最重要的就是創造情緒價值，引起共鳴。那麼在你們聊天的過程中，也就可以多注重保持一下神秘感。不要一開始聊天就像自我介紹一樣，告訴對方你住哪裡、做什麼工作的等等。從簡單的一句Hello或是Hi，都可能比直接叫你本名更親密。

2.適當創造反差感

你們可以想像一下，我的一個男性朋友190幾公分，卻養了一隻吉娃娃。我之前陪他出門遛狗一次，在我眼中都是一道奇特的風景，路邊的人抬頭看看他又低頭看看小狗，路過的女生，回頭率極高。這就是一種反差，高高大大的男生，卻牽了一隻很萌的狗，不知道又要萌化了多少女孩的心。

在女生心中一定有很多小劇場在想：“明明應該是這種類型，但是他卻搞那樣...”當一個女生開始這麼評論你的時候，那就證明了你可能有吸引到她了，不按常理出牌的你往往更具魅力。

所以形成反差感的方式有很多，例如平常喜歡看書的文靜男生，偶爾也會去酒吧，平常熱愛運動的健身達人，也寫得一手好字等等。類似這樣的反差，你有沒有學到幾招呢？總之，就是要把自己和她身邊的一些舔狗、直男做個分開的界線。

▲▼關係，互動，情侶，交往，人際關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲當你比女生還了解她的時候，追女生就盡在掌握之中。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

總結：

現在很多男生都知道追女生要先吸引，但是怎麼吸引卻不知道。是要在社群軟體展示自己的社交價值，要學會包裝自己嗎？要曬網紅酒店下午茶、曬健身、曬工作嗎？但是你仔細一看，這些所謂的社交套路好像只有網紅用的最多。

其實，一條簡單的生活感悟，比這些濾鏡美顏的配圖都好使：你曬美食、曬衣服、曬酒店啥的，對女生來說沒用，她對你這個人是什麼樣子的人，依舊是一無所知。在上面提到的這幾點，不管是表明自己的標準！或者是要變成她身邊不一樣的男人！其實就是在展示我們自己的社交價值、以及人格魅力，只有這樣才能真正的吸引她。

或許，在以前物質匱乏的時待，愛情會更偏向於愛情，但新時代的追女生方式，也絕對不是「以金錢為主導」。有些男生可能會不信，但是他看到自己身邊的一些朋友，也沒有比自己有錢，甚至還沒有自己長得帥，但就是會有令他羨慕的女朋友。

在現實生活中，就是有一些人，這些人在你眼中並不起眼，但是他們卻能做到『萬花叢中過，片葉不沾身』！這讓你不得不信，《追女生，真的跟金錢沒有太大關係》！

在“吸引”的張力下，女生需要的愛情，「是一個世界、是一個夢想，她有一個藍圖」，雖然她需要的愛情是怎樣，她自己可能也還不是很清楚。但我們追女生所要做的就是，為她打造一個“世界”，並且不斷增加吸引因素，讓她被我們持續吸引，讓她覺得，她想要的愛情就是這樣的，你為她展示、付出的這一切，就是她追求的愛情！

這就是我們懂得戀愛學分，用來追女生的強大之處：『當你比女生還了解她的時候，你追女生就盡在掌握之中！』追女生，你給女生的“世界”絕對不可能只有金錢，我們先不討論你能否塞得滿的情況。即使塞得滿，那你為她建立起來的“世界”就不是愛情的世界，而是金錢的世界。

雖然目的是達到了，但卻很容易變質了，因為有可能別的男生比你更有錢。你不但享受不到愛情帶來的幸福快樂，而且通過金錢建立起來的愛情，會很容易就崩塌。那為什麼會有那麼多人，那麼憤世嫉俗地認為：「追不到女生就是因為自己沒錢？」

其實當你有這樣的想法，你已經把金錢在愛情上的作用放大了。金錢在愛情中能起作用，這點本身並沒有錯，但是這個作用到底有多大呢？你可以理解為：「金錢是你為女生構造的“世界”的基礎，只是一個物質基礎而已。」

就像我們要吃飯才能保持正常的生命活動一樣。但如果你想讓你的生命變得多姿多彩，就需要更多的其他因素來輔助。也就是說，女生雖然期待你的愛情世界，但人都是要生活在現實的，在追求夢想的路上，也需要有一定的物質基礎支撐，是吧？

我想告訴你：不管你是一個多麼厲害的人，學不會“吸引”，那在追女生將會非常艱難，而且沒有效果。如果，你只是想要利用金錢來吸引到一個女生，那麼，你這段感情的結局注定是悲哀的。甚至是你的生活、工作也會遭受重創！所以「吸引」這個環節你一定要做好，這也是追女生當中最重要的環節。這樣以來，你所得到的愛情，才會是最美好的，而且是鞏固的！

希望今天分享的這個主題，能夠對你有幫助～千萬不要擅自否定自己，如果還有任何疑問，可以將你遇到的煩惱告訴我，祝你早日追到那個她～

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
比利時工程師接觸者「增至437人」　最新核酸、抗體檢測出爐
阿伯趕回家看醫生　她好心「送車票」轉頭見心碎畫面：被騙了！
民調只差1%！民眾黨喊棄保　吳益政：打敗李眉蓁有什麼光榮？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

永遠你找話題！專家曝「5殘酷現象」＝備胎無誤...快斬斷孽緣吧

懂得拒絕＝加分！專家曝「3招奪心術」神秘感爆棚...吸引力這樣累積

嗯、好的＝有防備心！專家曝「男女思維」3差異...站對角度秒攻下

挽回戀情失敗主因！專家慘曝「2次吸引」用錯方法...換穿搭超NG

雲林虎尾中元祭　鎮長丁學忠化身司馬中原拍鬼片...貞子露美腿很搶鏡

嘉藥校友總會會長交接　許有杉捐贈1百萬獎學金

比利時工程師接觸者「增至437人」　最新核酸、抗體檢測結果出爐

陳玉珍暴怒！哈格比暴雨金門航班轉降桃機　旅客困機上4hrs連便當都沒得吃

颱風哈格比雨彈狂炸　國內海運4航線停航

便當人氣配菜爭奪賽　內行人激推「這3道」必夾：踩雷機會低

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

雲林虎尾中元祭　鎮長丁學忠化身司馬中原拍鬼片...貞子露美腿很搶鏡

嘉藥校友總會會長交接　許有杉捐贈1百萬獎學金

比利時工程師接觸者「增至437人」　最新核酸、抗體檢測結果出爐

陳玉珍暴怒！哈格比暴雨金門航班轉降桃機　旅客困機上4hrs連便當都沒得吃

颱風哈格比雨彈狂炸　國內海運4航線停航

便當人氣配菜爭奪賽　內行人激推「這3道」必夾：踩雷機會低

受哈格比颱風外圍環流影響　4日龜山島續封島1天

比利時男來台86天染新冠　張上淳：以時間來說「本土機率高」

站夜哨海灘傳來「嬉鬧聲」！拿望遠鏡驚見男女「肌膚溶解」...他連衰3個月

夢谷瀑布慘變垃圾場！地主怒喊封　鄉公所急承諾：將妥善規劃

馬大偉解盤／湖人@爵士　詹皇喊累湖人綠葉要多出力

徐永明涉賄遭聲押　黃捷「關機不回應」...鳳山清捷隊要她踹共

父親節想買保健品卻看不懂！藥師供「3大購買方向」…預防骨鬆超重要

曾暴瘦、拄拐杖現身！　87歲素珠消失2年近況曝光…網驚：變年輕了

少女時代真友情！Tiffany 31歲生日　秀英為她「召喚李奧納多」

調皮肥橘餓了！「頭埋櫥櫃」找罐罐秒被抓包　網笑：是慣犯

自殺炸彈客「監獄門口」引爆！阿富汗百名囚犯狂逃　槍戰持續…至少21死

貓頭鷹趴電腦「融化成棉花糖」刷存在！　2.8萬人萌暈：好像貓咪

馳騁斜槓人生！工人作家換車看重CP值　購入「運動小休旅」大讚：舒適度破表

立委許淑華遭爆碩士論文抄襲　逢甲大學「調查中暫不回應」　

生活熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

「忍3年不出國」只遊花東？鄉民一面倒

即／哈格比7縣市甩大雨　明天雨更大

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

哈格比強度將達顛峰！　連2天防豪雨熱區曝

哈格比今影響最劇！　一張圖看全台風雨時程

快訊／北部風雨最大時刻開始　「一條條螺旋雨帶打進來」

哈格比睜颱風眼了！環流雨帶大甩雨

外籍女捷運不戴口罩！飆罵別碰我

哈格比雨勢加劇！北北基升級豪雨特報

哈格比外圍環流觸陸！一張圖看降雨

更多熱門

相關新聞

別太主動！男生不會珍惜的4種女生

別太主動！男生不會珍惜的4種女生

一個男生會不會疼寵、珍惜另一半，除了取決於他對你的感情深淺，還跟女生的個性、特質有關，像是很主動的女生、過於緊迫盯人的女生，在許多男生心中都不是需要小心翼翼珍惜的對象。有以下4種特質的女生要小心，看看你中了沒有？

曖昧攻防必學！3神招「製造神秘感」完全猜不透

曖昧攻防必學！3神招「製造神秘感」完全猜不透

5種特質的女生不用婚姻也能幸福

5種特質的女生不用婚姻也能幸福

跟送貨小弟交往AA制！台女崩潰放生

跟送貨小弟交往AA制！台女崩潰放生

愛有悔恨是因不想輸！「不斷付出」VS「真正的愛」

愛有悔恨是因不想輸！「不斷付出」VS「真正的愛」

關鍵字：

幸福拼圖ZEC99智遠老師戀愛兩性女生交往男朋友女朋友

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面