台中盛唐中醫添加禁藥硃砂　15人服用「5人鉛中毒」

▲台中市衛生局長曾梓展（左）2日對外說明鉛中毒處理情形。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市前議長張宏年等人長期服用盛唐中醫診所的中藥藥粉，導致1家4口全部鉛中毒，除了議員兒子張彥彤出院外，其他3人還在住院，台中市衛生局表示，統計至2日，已有15人使用該自費藥粉，6人已就醫檢驗，其中5人血中鉛濃度含量超標，包含張家4人及1名女性患者，另外9人已掌握狀況，並協助化驗藥粉。

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衛生局提醒，成人鉛中毒多以慢性為主，常見症狀包含腸胃道脹痛、絞痛、貧血、神經及肝臟損傷等，呼籲近期內曾經到盛唐中醫診所呂世明醫師門診就醫的民眾，服用自費藥材後如有不適情形，請盡速就診。

民眾如果要檢驗所吃藥粉是否有異狀，請準備完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），到台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。

衛生局說明，衛生福利部針對中藥材及中藥製劑訂有檢驗標準及法規，市府每年都抽驗醫療機構及市售中藥材與中藥製劑，近2年重金屬檢驗全數合格，此案為單一診所醫師違規用藥個案，因此已要求該醫師停診1個月，至於該診所其他醫師門診不受影響，提醒醫療院所及民眾不要買賣來源不明中藥，維護自身消費權益及健康安全。

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