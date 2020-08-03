瑞德西韋進口卡關！　指揮中心明討論將「地塞米松」列治療指引

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／資料照／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎特效藥瑞德西韋傳出斷貨，原本食藥署7月底要進口的1000劑至今沒著落，食藥署也證實尚未接到輸入申請。不過，指揮中心發言人莊人祥今（3）日表示，指揮中心已評估要將類固醇老藥「地塞米松」列入治療指引，明天會在專家會議上討論。

瑞德西韋原本是愛滋病用藥，但被發現在治療新冠肺炎效果顯著，中重度患者使用後，可改善肺浸潤症狀，台灣也有11名中重度患者參與臨床實驗，症狀皆獲得改善。

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食藥署5月底透過專案審查，僅花5天核發藥品許可證，當時署長吳秀梅曾在指揮中心記者會上表示，已下訂1000劑瑞德西韋，預計7月底可到貨，不過現傳美國已向吉立亞藥廠買斷7至9月藥品，台灣近期可能都買不到貨。

對此，食藥署科長張連成今日在臨時記者會上回應，我方行政程序已完成，加上曾參與臨床實驗、在短時間核發藥證，在爭取買藥上還是有優勢，至於是否有聽聞美國買斷藥品一事？他表示，「尚未收到藥廠給予資訊」。

目前台灣瑞德西韋尚餘328劑庫存，依照每人每療程需用6劑建議，約可再給54名重症患者使用。莊人祥表示，日前有看到國外臨床實驗顯示，類固醇老藥「地塞米松（DXMS）」用於新冠肺炎重症患者上效果顯著，該療效也獲得WHO證實，明天專家會議中，會討論是否列入指引，讓中重症病患能有替代藥品可用。