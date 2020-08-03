等火鍋來…她一碗「特製拌飯」香炸了！吃貨暴動：比滷肉飯讚　店員也肯定

▲原PO吃火鍋前必吃沙茶拌飯。（圖／（左）Pixabay、（右）翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

火鍋控都會有一套自己的吃法，包括醬料搭配、下料順序，就有人貼出自己在等火鍋必做的一件事，意外引發共鳴！一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，「有人也喜歡在等火鍋來的時候，先用沙茶醬拌白飯吃的嗎？」話題吸引其他人留言，「這是很懂吃的吃法耶」、「火鍋還沒滾應該已經爬3碗了。」

這位女網友貼出照片，只見她面前放著一碗白飯，飯上淋了一層薄薄的沙茶醬，雖然簡單但卻很下飯。她就在文中問，有沒有人跟她一樣，喜歡在等火鍋來的時候，先用沙茶醬拌白飯吃，忍不住笑自己「是有迷有（有沒有）那麼餓？」

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▲網友紛紛直呼這樣吃才專業。（圖／翻攝自爆廢公社）

結果貼文馬上引發共鳴，「這樣比滷肉飯還要好吃」、「火鍋還沒滾應該已經爬3碗了」、「沙茶用來拌飯是絕配」、「我女兒就是這樣，我都說到底是多餓啦」、「10次送餐，有8次客人都是這樣吃」、「我等不及也會先嗑個沙茶拌飯」、「先吃完一碗沙茶拌蔥花是基本的」、「我還以為只有我會這樣吃咧」、「然後莫名奇妙就吃飽了。」

原PO還釣出一堆專業吃貨交流，「沙茶醬+蒜碎+一點醬油+一點醋+大量蔥花+白飯=完美」、「蔥+沙茶配飯，或是豆瓣醬+醬油配飯，或是滷肉飯+生蛋黃拌勻」、「沙茶、醬油、烏醋、蒜頭、蔥再加一顆蛋黃」、「我也會，放點蒜頭、生辣椒，只有讚」、「我是用豆瓣醬拌飯」、「再加蘿蔔泥、蔥、蒜。」