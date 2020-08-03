北市就服處徵才活動4日開跑　提供172職缺、月薪最高達40K

▲北市就服處徵才。（圖／臺北市政府勞動局提供）



政治中心／綜合報導

為因應全球受疫情影響造成景氣萎縮，政府發放振興三倍券救經濟，不僅活絡了消費市場，也振奮了就業市場，各行各業人力需求隨之增加，有利於求職者的就業機會。台北市就業服務處於本週8月4日至7日邀集知名企業於各就服站遞次舉辦現場徵才活動，提供172個工作機會。

勞動局陳信瑜局長表示，後疫情時代，報復性的消費帶動餐飲業蓬勃復甦，王品餐飲集團提供大廳見習襄理職缺為公司培養餐飲人才的重要管道，且計時人員時薪可高達213元；位於內湖美麗華內成立10年的美琪餐廳提供內外場職缺，薪可達40K。

另外，台北市至善老人安養護中心所提供的照服員職缺，更針對108年度應屆青年發出召集令，只要符合條件，都可搭配「青年就業獎勵計畫」與「特定行業就業獎勵」方案加領獎勵津貼，最高可達13.8 萬元。為確保求職民眾權益，本次參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

本次現場徵才參與的廠商有王品餐飲股份有限公司、美琪餐廳股份有限公司、德承小吃部、微笑單車股份有限公司、特力屋股份有限公司、美好家庭購物股份有限公司、布洗布可有限公司、台北市至善老人安養護中心，舉辦的站別及時間如下：8月4日（二）內湖就服站（內湖區行政中心7樓）；8月5日（三）北投就服站（捷運北投站）;8月6日（四）西門就服站（近捷運西門站6號出口）、景美就服站（近捷運景美站1號出口）、南港東明青銀就服站（南港路二段60巷19號1-2樓）、信義就服站（捷運象山1號出口，信義行政大樓）；8月7日（五）西門就服站；舉辦時間皆為下午2-4時。

陳信瑜提醒，防疫新生活期間請參加就服處各就業服務站所舉辦之各場微型現場徵才活動之求職民眾與廠商，當天配合各就業服務站現場進行量測體溫及酒精手部消毒之作業，若無法維持1.5公尺安全社交距離，請佩戴口罩。