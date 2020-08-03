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各國疫情再起！他問可以「忍3年不出國」只遊花東？　鄉民一面倒：命才一條

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▲▼出國,出國旅遊,護照。（圖／記者賴文萱攝）

▲近幾年出國都有染疫風險。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者黃可昀／綜合報導

台灣昨（2）又新增1起新冠肺炎確診，國外更是疫情險峻，香港醫院管理局也坦言，難保沒有第4波、第5波的疫情出現。一名網友表示，前陣子世界各國的疫情狀況看似平緩，但近日又爆出多起確診病例，就算研發出疫苗，在全球普及以前，台灣人出國都還是有感染風險，「大家可以忍受三、五年不出國嗎？」

原PO在PTT表示，「目前國外疫情跟屍速列車一樣停不下來」，假設之後順利研發出疫苗，但要達到全球普及至少也要3至5年，而且疫苗是否能有效避免感染仍無法保證，也就是說這段期間內，台灣人只要出國都是冒著染病風險，如果近幾年都沒辦法正常出國旅遊，「假日只能去花東、離島，大家可以忍受嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲日本旅行,旅行,出國,旅遊,一個人旅行,名古屋,日本中部機場,日本中部旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲鄉民為了防疫願意忍住不出國。（示意圖／記者賴文萱攝）

多數網友回應，雖然內心很想出國玩，但眼下最重要的還是防疫工作，出國欲望是其次，再怎麼想玩還是會配合國家防疫政策，「這是忍不忍的（得）了的問題嗎」、「不出國很簡單，不出門較難，出國後就不能出門了，那你要嗎」、「土耳其本來想去的，但是命才一條，要忍十年可以接受」、「不行，忍不住，但也沒辦法。」

也有不少人哀號，以往每年都會安排出國行程，如今因為疫情只能待在台灣，很多國內景點都已經去過好幾次，「我一年出國四次，現在快受不了」、「一年出國24次以上...這半年來很痛苦」、「我在國外有財產車子等還得回去處理」、「老婆日本人，很不方便，全家只剩我沒辦法入境。」

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