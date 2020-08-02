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妙齡女看護開車突自撞！「失能狼男」坦承下藥：想要偷摸她

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▲看護,幫助人,做善事,照護。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲這名失能患者竟對女看護下藥，造成對方車禍受傷。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府貝塚市一名長年臥病在床的失能男子7月與8月分別對女看護與女性友人下藥，在水與酒類飲料中摻入安眠藥，導致被害女性急性藥物中毒，其中，女看護更是因為遭到下藥，在開車回家的路上意識不清，撞上路邊住宅的牆壁受傷。男子被逮後坦承犯行，警方已將該案函送檢方偵辦。

根據《朝日新聞》報導，現年33歲的嫌犯川崎優樹5年前因意外導致失能，生活無法自理，長年臥病在床，需要依靠看護人員協助居家照護，因此聘請了一名20多歲的女性看護協助打理生活。然而根據大阪府警署搜查一課調查，這名男子在7月曾經以「這是對身體好的東西」，說服女看護喝下一杯摻有安眠藥的飲料，好讓他對女看護「伸出狼爪」。

▲深圳日前有一名女子差點被下藥 。（示意圖／PEXELS）

▲據悉，男子是拿自己的安眠藥替另外兩名女子下藥。（示意圖／PEXELS）

怎知該名女看護工作結束要開車返家時，因為喝下被摻入安眠藥的飲料，導致精神不濟，意識微弱，最後更是自撞路邊的牆面，造成胸部等多處輕傷。女看護送院檢查後，院方意外發現她有急性藥物中毒的症狀，整起案件才因此曝了光。

警方深入調查後發現，除了這名女看護外，嫌犯在8月也利用相同手法，對另一名20多歲的女性友人下藥。據悉，男子手上的安眠藥是主治醫師開給他的處方藥，誰都沒想到，他竟會利用自己的藥物對他人下手。警方目前已經依準強制猥褻罪將川崎優樹函送檢方偵辦。據悉，川崎優樹被逮時坦承犯行並稱犯案動機是「因為想要摸她們的身體」。

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