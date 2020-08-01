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太麻里曙光光雕音樂會　湧進3萬6千遊客

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▲台東太麻里曙光光雕音樂會湧進3萬6千遊客。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東太麻里曙光光雕音樂會湧進3萬6千遊客。（圖／記者楊漢聲翻攝

記者楊漢聲／台東報導

今年最後1場曙光光雕音樂會，1日在太麻里曙光園區登場，3萬6千名遊客在天還未亮時就湧入現場，與熱氣球國家隊的台東球、福利熊、國貿球、天際紅，以及來自巴西的小狗球及水族箱等6顆熱氣球，在沙灘上一起迎接東邊昇起的第一道太平洋曙光

在而在曙光升起前，還可以仰望台東得天獨厚的美麗星空，置身太麻里除了可以感受第一道曙光的正能量外，寶石沙灘、蔚藍太平洋及熱氣球光雕的景色，讓遊客沉浸在臺東限定的浪漫美景中。

2020臺灣國際熱氣球嘉年華自7月11日開幕以來，今年熱氣球光雕音樂會自鹿野高台、池上大坡池及成功三仙台場次舉辦以來，參與人數均突破以往，人潮超越往年屢創新高，今年第4場「太麻里曙光光雕音樂會」是在網路平台上被網友票選為「2020最想衝光雕場」前3名。

活動從清晨4點10紛起展開，台東縣長饒慶鈴、副縣長王志輝與現場3萬6千名朋友一起靜靜欣賞，饒慶鈴表示，台東地區近日天氣不太穩定，縣府團隊都謹慎應對，熱氣球能否順利升空，民眾也是期待又怕受傷害，雖然剛剛下了些雨，還好天氣幫忙，太麻里曙光光雕音樂會如期舉行。

饒慶鈴強調，除了我們的熱氣球國家隊外，大家也非常幸運看到遠從巴西千里而來、首次亮相的小狗球。音樂會更邀請了來自金峰鄉嘉蘭的好聲音「旮勒思南樂團」以及2018 海洋大賞得主MAFANA樂團，讓遊客感受「原聲迎曦」及「曙光相映」的視覺、聽覺雙重享受。

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