「愛心一夏」台東熱氣球愛心日　為身障孩子繫留體驗圓夢

▲熱氣球愛心日，為身障孩子繫留體驗圓夢 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

邁入第10年的2020台灣國際熱氣球嘉年華，特別打造「熱氣球圓夢平台」，分別於7月29日及8月12日於鹿野高台舉辦「熱氣球愛心日」活動，今日首場次邀請財團法人台東縣智障者家長協會等20名的身心障礙者免費參加熱氣球繫留體驗活動，縱谷清晨晴朗的天空，陪伴他們度過歡樂時光，創造無價的回憶，更希望幫助慢飛天使們體驗熱氣球升空所帶來的正能量，開拓嶄新生活體驗。

由於台東市區今天清晨仍持續下雨，讓參與的孩子、家長們有些擔心鹿野高台的熱氣球是否能準時升空，結果大家到了現場，才發現縱谷的天空與市區呈現截然不同狀況，是那麼的晴朗，在眾多球迷的陪伴下，孩子們如願以償，遠道而來的遊客也沒有敗興而歸。

台東縣政府表示「搭乘熱氣球俯瞰大地」是很多小朋友的夢想，也許孩子們的夢想很小，但是其中有對自己的期待，也有對家人的愛，以及對未來的想像，然而對於一些弱勢家庭礙於現實考量，他們往往只能將搭乘熱氣球的夢想鎖在心中的小盒子裡，今年台灣國際熱氣球嘉年華首度打造「熱氣球圓夢平台」提供弱勢朋友圓夢之旅，讓充滿正能量的熱氣球可以延伸到每個角落，為弱勢家庭帶來生命轉變的希望，也讓更多社福團體能夠順利完成熱氣球圓夢之旅。

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